Así va a estar el clima este martes en Catamarca

Catamarca tendrá este martes una jornada estable, sin probabilidades de precipitaciones, por el momento y con condiciones mayormente templadas a lo largo del día, de acuerdo con los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La jornada arrancó con cielo algo nublado y presencia de neblina por sectores, con una temperatura mínima de 10 grados y vientos leves del sector Oeste. Por la mañana, las condiciones continuarán con nubosidad parcial. La temperatura ascenderá a 15 grados, mientras que el viento rotará al Noreste con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

En horas de la tarde se espera el pico térmico de la jornada, con una máxima de 29 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado y el viento soplará desde el Este, manteniendo velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado, con un descenso de la temperatura hasta los 20 grados. El viento será leve, desde el mismo sector de la hora anterior, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

