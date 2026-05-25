Catamarca tendrá un lunes 25 de Mayo con cielo parcialmente nublado

El lunes 25 de Mayo se desarrollará en Catamarca bajo un escenario meteorológico estable, con cielo entre algo nublado y parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada y sin probabilidades de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La fecha patria estará marcada por un ambiente fresco durante las primeras horas del día y un gradual ascenso de temperatura hacia la tarde, cuando se espera que la máxima alcance los 18 grados. Además, el viento se mantendrá leve durante gran parte de la jornada y variará su dirección predominante según el momento del día.

Las condiciones previstas configuran un panorama favorable para las distintas actividades programadas al aire libre, en una jornada que se caracterizará por la estabilidad atmosférica y la ausencia de lluvias.

Madrugada fresca y con cielo algo nublado

El inicio del lunes patrio estará enmarcado por un cielo algo nublado y temperaturas frescas. Durante la madrugada, el termómetro marcó alrededor de 8 grados, en un contexto de estabilidad climática que se sostendrá durante todo el día.

En cuanto al viento, el informe del SMN prevé circulación leve, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora. En este tramo de la jornada, la dirección predominante será del Noroeste (NO). Otro de los datos destacados es la ausencia total de precipitaciones.

Una mañana con el registro térmico más bajo del día

Con el avance de la mañana, el cielo continuará parcialmente nublado y las temperaturas descenderán aún más, alcanzando el valor mínimo previsto para toda la jornada. Según el pronóstico, durante las primeras horas del día el termómetro se ubicará en torno a los 5.4 grados, con una Sensación Térmica de 4.3 grados, convirtiéndose en el registro térmico más bajo del lunes 25 de Mayo en Catamarca.

El viento seguirá presentándose con intensidad leve, manteniéndose entre 7 y 12 kilómetros por hora, aunque con un cambio en su dirección predominante, que pasará a ser del Oeste (O).

La tarde tendrá las condiciones más agradables

El tramo más templado de la jornada llegará durante la tarde, cuando se producirá un ascenso de temperatura que llevará la máxima prevista hasta los 18 grados. En ese período, el cielo volverá a presentarse algo nublado, aunque sin generar cambios significativos en las condiciones generales del tiempo.

El viento continuará soplando con intensidad leve, entre 7 y 12 kilómetros por hora, pero con predominio desde el sector Este (E), marcando una nueva variación en la circulación del aire respecto de las horas anteriores. El pronóstico no anticipa precipitaciones para la tarde, en línea con la estabilidad que dominará durante todo el lunes.

Una noche estable y con disminución del viento

Hacia el cierre de la jornada, las condiciones meteorológicas seguirán siendo estables en Catamarca. Durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 14 grados.

Uno de los cambios previstos para este tramo final del día será la disminución de la intensidad del viento. Según el informe, las velocidades se ubicarán apenas entre 0 y 2 kilómetros por hora, con dirección predominante del Sudoeste (SO). Al igual que durante el resto de la jornada, no se espera inestabilidad ni ráfagas significativas, manteniéndose el escenario de tiempo calmo y estable sobre la capital provincial.

De esta manera, Catamarca transitará el lunes patrio con condiciones climáticas favorables, temperaturas frescas durante la mañana y un ambiente más templado hacia la tarde, en una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y la ausencia total de lluvias.