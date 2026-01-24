Catamarca: Las tormentas provocaron la crecida del Río Ambato en El Rodeo

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Catamarca provocaron un escenario complejo en distintos puntos del territorio provincial, con crecidas de ríos, viviendas y calles anegadas, y serias dificultades para la circulación vehicular. La situación más preocupante se registró en El Rodeo, donde se produjo una crecida del río Ambato, generando alarma entre vecinos y autoridades.

El fenómeno se replicó en varias localidades del interior provincial. En Belén, se reportaron viviendas y calles anegadas, especialmente en el barrio El Medio, además de una crecida del río en el sector de Los Morteritos. A su vez, en Fiambalá se registró una importante crecida del río Abaucán, mientras que en Huillapima se informó una fuerte crecida del río San Pablo.

También se pidió extremar la precaución por la crecida del río El Tala, ante el incremento del caudal como consecuencia directa de las precipitaciones. En todos los casos, las autoridades recomendaron evitar zonas cercanas a los cauces y mantenerse atentos a la evolución de las condiciones climáticas.

Rutas afectadas por las crecidas y las lluvias

Las lluvias también impactaron de manera directa en la red vial. La Dirección Provincial de Vialidad informó que se encuentra interrumpido el tránsito en la Ruta Provincial N°46, en el tramo Andalgalá-Belén, debido a la crecida de los ríos Carpintería y Ampujango. Esta situación provocó erosiones en sectores de terraplenes y afectación de la calzada, por lo que se solicita extrema precaución y respeto de la señalización preventiva y de las indicaciones del personal vial.

En tanto, Vialidad Nacional indicó que se debe transitar con suma precaución por la Ruta Nacional N°40, entre Cerro Negro y Londres, a la altura del kilómetro 4.038, debido a importantes erosiones en banquinas provocadas por el agua. El sector permanece señalizado y se prevé el trabajo de personal y equipos para reparar los daños, mientras se recomienda disminuir la velocidad.

Además, se solicitó circular con precaución por la Ruta Nacional N°40, en el tramo comprendido entre Pie de Médano y Santa María, donde llueve intensamente y se espera la crecida de ríos. En ese sector se pidió especial cuidado al atravesar badenes.

Precaución en rutas provinciales

En cuanto a la red provincial, se informó que la Ruta Provincial N°1, en el tramo Singuil-Las Chacritas, se encuentra transitable, aunque con extrema precaución debido a las lluvias. Se recomienda circular a baja velocidad, mantener la distancia de seguridad y respetar la señalización preventiva ante la posible presencia de calzada resbaladiza.

Las autoridades continúan con el monitoreo permanente de las rutas y de los cauces de ríos, mientras se mantiene el alerta ante la persistencia de condiciones climáticas adversas en gran parte del territorio catamarqueño.