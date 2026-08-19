Catamarca y la UBA sellan un acuerdo clave para el desarrollo científico y tecnológico

En un paso fundamental para la jerarquización del conocimiento y la innovación en la región, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA), Guillermo Alfredo Durán, formalizaron la creación de un Convenio Marco de Cooperación Académica. Este acuerdo estratégico, rubricado en la Casa de Catamarca situada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contó con la presencia destacada del vicegobernador Rubén Dusso, quien acompañó este acto institucional que promete transformar el panorama científico y tecnológico de la provincia.

Un compromiso con el desarrollo integral

El propósito central de esta alianza es establecer un marco de cooperación, complementación e intercambio entre el Estado provincial y la reconocida unidad académica de la Universidad de Buenos Aires. Según lo estipulado en el documento oficial, la finalidad última trasciende lo puramente educativo: se busca promover acciones conjuntas que impulsen el desarrollo institucional y fortalezcan de manera integral las capacidades en diversas áreas críticas para el crecimiento de Catamarca.

El alcance de este convenio se extiende a múltiples dimensiones del saber, integrando esfuerzos en los siguientes campos de acción:

Investigación científica y tecnológica: Orientada a la producción de conocimiento aplicado a las necesidades locales.

Fortalecimiento docente: Mejora en las capacidades de enseñanza mediante el intercambio de experiencias.

Ámbito social y cultural: Contribución al desarrollo de la comunidad a través de la transferencia de conocimiento.

Ejes de acción y transferencia de conocimiento

Para materializar este propósito, el acuerdo detalla una serie de actividades concretas que facilitarán la sinergia entre los académicos de la FCEN-UBA y los profesionales e investigadores catamarqueños. La movilidad docente es uno de los pilares fundamentales, permitiendo la estadía de profesores para el dictado de conferencias magistrales, así como su participación activa en programas de grado y posgrado.

Además, la agenda de trabajo incluye:

El desarrollo de investigaciones colaborativas centradas en temas de interés común.

La realización conjunta de estudios y proyectos que impacten positivamente en la realidad provincial.

El intercambio sistemático de información, incluyendo la revisión de planes de estudio, la puesta en común de material educativo de vanguardia y la divulgación de resultados obtenidos en investigaciones previas.

Estructura operativa y cronograma de ejecución

Con el objetivo de garantizar la eficiencia y la transparencia en la ejecución del acuerdo, las partes han diseñado una metodología de trabajo basada en convenios específicos. Estos documentos complementarios serán la piedra angular sobre la cual se construirán los programas de actividades, permitiendo una gestión precisa de:

La designación de responsables técnicos y políticos para cada iniciativa.

La definición estricta de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos.

El establecimiento de cronogramas de trabajo detallados.

La determinación de los aportes correspondientes que cada institución deberá realizar.

Para asegurar que estas tareas se traduzcan en resultados tangibles, el convenio prevé la creación de unidades de coordinación. Estos equipos de gestión tendrán la misión fundamental de proponer, monitorear y supervisar rigurosamente el avance de cada una de las actividades previstas, garantizando así la calidad y pertinencia de los proyectos.