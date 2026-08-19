Vacunación "Casa x Casa": Salud recorrerá el Barrio Alem

Con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y las estrategias destinadas a aumentar la adhesión a la vacunación, el Ministerio de Salud de la provincia continúa desarrollando operativos en diferentes lugares.

En esta oportunidad, la iniciativa se trasladará al Barrio Alem, donde durante dos jornadas se realizará un operativo de vacunación denominado "Casa x Casa". La actividad se llevará adelante el jueves 20 y viernes 21 de agosto, en el horario de 9 a 12 horas.

La modalidad contempla el recorrido de los domicilios del barrio por parte del personal sanitario. De esta manera, los equipos de salud se acercarán directamente a las viviendas para realizar controles y verificar la situación de vacunación de quienes sean alcanzados por el operativo.

La propuesta forma parte de las acciones que el Ministerio de Salud lleva adelante con el propósito de fortalecer la prevención y promover una mayor adhesión a la vacunación, a través de una estrategia que permite acercar los servicios sanitarios a los hogares.

Vacunas y control de libretas

El operativo estará a cargo de personal del Ministerio de Salud, integrado por enfermeras/os y agentes sanitarios, quienes serán los responsables de recorrer los domicilios del Barrio Alem durante las dos jornadas previstas.

Una de las principales tareas será el control de las Libretas Sanitarias, con el objetivo de verificar los esquemas de vacunación y detectar aquellos casos en los que resulte necesario completar las dosis correspondientes.

Además, durante las visitas domiciliarias se podrán completar esquemas de vacunación mediante la aplicación de las vacunas Triple Viral y Doble Viral.

Uno de los ejes del operativo será la posibilidad de completar los esquemas de vacunación de acuerdo con las necesidades detectadas durante el recorrido de los agentes sanitarios. En este marco, el Ministerio de Salud contempla la utilización de las vacunas Triple Viral y Doble Viral, dentro de una estrategia orientada específicamente a fortalecer la protección contra el sarampión.

Dos jornadas destinadas a la prevención

La campaña "Casa x Casa" en el Barrio Alem se concentrará durante dos jornadas consecutivas, el jueves 20 y viernes 21 de agosto, entre las 9 y las 12 horas. Durante ese período, enfermeras/os y agentes sanitarios recorrerán los domicilios para desarrollar las acciones previstas.

La iniciativa se inscribe en la continuidad de los operativos que desarrolla el Ministerio de Salud en diferentes lugares de la provincia y tiene como eje reforzar la prevención, aumentar la adhesión a la vacunación y fortalecer la protección contra el sarampión.

El operativo combinará el control de las Libretas Sanitarias con la posibilidad de completar esquemas mediante las vacunas Triple Viral y Doble Viral. Para ello, el Ministerio solicitó la colaboración de los vecinos, quienes deberán recibir a los agentes debidamente identificados y tener disponible la documentación sanitaria.

Así, durante las dos jornadas previstas, la estrategia sanitaria llevará la vacunación directamente a los hogares del Barrio Alem, con el objetivo de revisar la situación de vacunación, completar los esquemas necesarios y profundizar las acciones de prevención impulsadas por las autoridades sanitarias.