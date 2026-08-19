La UNCA y la Capital lanzaron la cuarta cohorte de la Diplomatura en Tejido

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, y la Municipalidad de la Capital presentaron la cuarta cohorte de la Diplomatura Universitaria en Tejido en Telar "Urdiendo Futuro", una iniciativa orientada a fortalecer, preservar y transmitir los saberes textiles tradicionales de Catamarca.

La nueva cohorte representa la continuidad de una propuesta que comenzó hace más de tres años y que busca generar un espacio de formación en el que puedan encontrarse el conocimiento académico y los saberes ancestrales vinculados con el tejido en telar.

El objetivo es, además, fortalecer las capacidades de artesanas y artesanos textiles de la provincia, promoviendo la transmisión de conocimientos relacionados con una actividad que forma parte de los saberes tradicionales.

El lanzamiento contó con la participación de autoridades universitarias y municipales, docentes de la diplomatura y artesanas que integraron cohortes anteriores.

Entre los presentes estuvieron el intendente de la Capital, Gustavo Saadi; el secretario de Extensión Universitaria de la UNCA, Ing. Adolfo Agüero; el secretario General de la Universidad, Ing. Horacio Andrada; la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad, Lic. Inés Galíndez; docentes de la diplomatura y artesanas que forman parte de cohortes anteriores.

La cuarta cohorte y su alcance en el Valle Central

Durante el lanzamiento, el secretario de Extensión Universitaria, Ing. Adolfo Agüero, destacó la continuidad alcanzada por "Urdiendo Futuro" y el alcance que tendrá esta cuarta cohorte.

"Estamos contentos y orgullosos de poder implementar una cuarta cohorte desde la Secretaría de Extensión, en conjunto con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital. Esto permitirá que muchos artesanos del Valle Central puedan participar de esta propuesta académica, que busca fortalecer sus necesidades y generar un espacio de entrecruzamiento entre el conocimiento académico y el saber ancestral", señaló.

La definición del funcionario puso el foco en uno de los aspectos centrales de la propuesta: la articulación entre la formación universitaria y los conocimientos tradicionales.

La diplomatura pretende así constituirse como un espacio donde los conocimientos académicos puedan dialogar con los saberes vinculados históricamente con el tejido en telar, con una mirada puesta en la formación y en la transmisión de esas técnicas.

La cuarta cohorte tendrá además como escenario a la ciudad Capital, una característica destacada por Gabriela Ávila, coordinadora del área de Proyectos Especiales de la Secretaría de Extensión.

Cuándo comienza y cómo será el cursado

La nueva edición está destinada a distintos perfiles vinculados con el universo textil y con la transmisión de estos conocimientos. Podrán participar:

Artesanos textiles.

Jóvenes interesados en aprender y transmitir estos conocimientos.

Personas vinculadas con la temática.

El cursado comenzará el 12 de septiembre en la Casa de la Puna y estará organizado en nueve módulos.

La formación combinará contenidos teóricos y prácticos, con una modalidad diseñada para facilitar la participación de quienes desarrollan actividades laborales y productivas relacionadas con el sector. Las clases se realizarán un sábado por mes. Esta organización busca compatibilizar el cursado con las actividades que desarrollan las personas vinculadas al trabajo textil, especialmente aquellas que tienen responsabilidades laborales y productivas.

Más de tres años de continuidad

La coordinadora del área de Proyectos Especiales de la Secretaría de Extensión, Gabriela Ávila, remarcó durante la presentación la importancia de sostener una iniciativa que nació hace más de tres años.

La continuidad de "Urdiendo Futuro" constituye uno de los ejes de la nueva edición. En esta oportunidad, la diplomatura se desarrollará en la ciudad Capital, ampliando el espacio de participación para quienes forman parte del sector textil y para quienes buscan incorporar conocimientos relacionados con el tejido en telar.

El recorrido desarrollado desde el inicio de la propuesta también permite proyectar nuevas instancias de formación. En ese sentido, Ávila anticipó que la UNCA trabaja en una iniciativa que profundizará los contenidos y permitirá avanzar hacia nuevos niveles de capacitación.

La UNCA y más proyecciones

En el marco de la continuidad de "Urdiendo Futuro", la UNCA proyecta implementar a corto plazo un Programa de Formación Continua de Tejido en Telar.

La nueva propuesta contempla 15 instructorados vinculados con técnicas textiles tradicionales de Catamarca. Esta instancia estará dirigida especialmente a quienes ya hayan realizado la Diplomatura y cuenten con conocimientos previos.

El objetivo será permitir que esas personas puedan profundizar su formación y avanzar en la transmisión de técnicas textiles tradicionales. De esta manera, la propuesta proyectada funcionaría como una continuidad formativa para quienes ya atravesaron la diplomatura y buscan ampliar sus conocimientos.

El nuevo programa aparece así vinculado directamente con el recorrido que viene desarrollando "Urdiendo Futuro" y con la necesidad de continuar generando espacios destinados a la formación y transmisión de los saberes textiles tradicionales.

Formación, transmisión y preservación

La cuarta cohorte de la Diplomatura Universitaria en Tejido en Telar "Urdiendo Futuro" plantea una propuesta que combina tres dimensiones: formación, transmisión y preservación de conocimientos tradicionales. La articulación entre la UNCA y la Municipalidad de la Capital permite desarrollar esta nueva instancia académica con la participación de las áreas universitarias y municipales vinculadas con la extensión, el turismo y el desarrollo económico.

La presencia de docentes y artesanas que participaron de cohortes anteriores también forma parte de la continuidad de una experiencia que ya lleva más de tres años.

La iniciativa está orientada tanto a quienes ya desarrollan actividades textiles como a jóvenes y personas interesadas en aprender y transmitir estos conocimientos. Con nueve módulos y clases un sábado por mes, la propuesta busca adaptarse a las características laborales y productivas de quienes integran el sector.

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas en participar de la cuarta cohorte de "Urdiendo Futuro" podrán consultar los requisitos e inscribirse a través del enlace habilitado para la propuesta.

Link de inscripción: urdiendofuturo.unca.edu.ar

Con el inicio previsto para el 12 de septiembre en la Casa de la Puna, la nueva cohorte continuará el camino iniciado hace más de tres años, con una propuesta que busca fortalecer las capacidades de artesanas y artesanos, acercar a nuevos participantes al tejido en telar y sostener la transmisión de técnicas y saberes textiles tradicionales de Catamarca.