A cinco años de la beatificación, preparan el III Congreso Académico Beato Esquiú

La Diócesis de Catamarca será sede, durante los días 3 y 4 de septiembre, del III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú, una propuesta que en esta edición presenta como característica central su formato itinerante y que recorrerá cuatro lugares vinculados con distintos momentos de la vida del Beato catamarqueño.

El Congreso comenzó en Tarija, Bolivia, durante el mes de julio, y luego de su paso por tierras catamarqueñas continuará en Córdoba y Salta, configurando un recorrido académico y de fe que se desarrolla en el marco del Año Jubilar por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú.

El anuncio del acontecimiento se realizó durante la mañana de este miércoles 19 de agosto, en una conferencia de prensa desarrollada en el Obispado local. Allí estuvieron el Pbro. Oscar Tapia, el Mgter. Mario Vera y el Lic. Ariel Escobal, integrantes de la Comisión organizadora.

También participó el Pbro. Marcelo Amaya, párroco de San José de Piedra Blanca, quien brindó detalles sobre las actividades previstas para conmemorar el 5° aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú, que tendrán su jornada central el 4 de septiembre en su tierra natal.

Un Congreso para profundizar el pensamiento del beato

Al comenzar el contacto con la prensa local, el padre Oscar Tapia manifestó su alegría por compartir con toda la comunidad catamarqueña la tercera edición del Congreso Académico dedicado al Padre Esquiú.

Recordó que en 2021, año de la Beatificación, se realizó el primer Congreso en Catamarca y que posteriormente, en 2022, tuvo lugar en la ciudad de Córdoba. Tapia explicó que la finalidad de un congreso académico es estudiar, investigar, conocer y difundir el pensamiento, la obra y la vida del Padre Esquiú, poniendo especial atención en la investigación de sus escritos.

La propuesta busca de este modo ir más allá de las referencias conocidas sobre la figura del Beato y avanzar sobre sus propios textos para profundizar en su pensamiento.

El sacerdote destacó que el tercer Congreso tendrá una característica particular: será itinerante y contará con cuatro sedes. El cronograma contempla:

Tarija, Bolivia: 15, 16 y 17 de julio.

15, 16 y 17 de julio. Catamarca: 3 y 4 de septiembre.

3 y 4 de septiembre. Salta: 13 de octubre.

13 de octubre. Córdoba: 27 y 28 de noviembre.

Durante esta edición también se presentarán las conclusiones ya publicadas del segundo Congreso, mientras que las conclusiones del primero también se encuentran editadas. A partir de ese material, se incorporarán nuevas investigaciones con la intención de seguir avanzando en el conocimiento de la vida, la obra y la persona de Fray Mamerto Esquiú.

El legado de un hombre que atravesó distintos ámbitos

El Mgter. Mario Vera puso el foco en la importancia histórica de Esquiú y en la vigencia que, según planteó, tiene su figura para los argentinos del siglo XXI.

"Sabemos de la presencia señera y fundamental de Fray Mamerto Esquiú como un hombre muy importante en el siglo XIX, y es un hombre que los argentinos del siglo XXI precisamos y necesitamos, porque en todo momento importante de la vida de los pueblos debemos volver nuestros ojos al pasado, para buscar aquellas figuras, hombres y mujeres, que nos han marcado el camino correcto a seguir. Y sin duda, Fray Mamerto Esquiú es uno de ellos", manifestó.

Respecto del contenido de la obra correspondiente al Congreso anterior, Vera explicó que contiene conclusiones y trabajos académicos realizados por sacerdotes y laicos, que reflejan la impronta dejada por Esquiú durante toda su vida y buscan aplicar y explicar esas enseñanzas en el contexto actual.

La mirada sobre el Beato abarca sus diferentes facetas:

Sacerdote.

Misionero.

Evangelizador.

Docente.

Periodista.

Diputado por el departamento Valle Viejo.

Convencional constituyente.

Para Vera, se trata de un hombre fundamental de la historia y de la patria, cuyas enseñanzas constituyen parte de lo que se busca reflejar en el III Congreso Académico.

Una convocatoria para la comunidad

El Lic. Ariel Escobal destacó las expectativas generadas por la realización del Congreso en Catamarca y remarcó que la propuesta no está destinada exclusivamente a especialistas. Según explicó, el espacio académico también fue pensado para personas que deseen profundizar acerca del pensamiento de este gran sacerdote franciscano.

En ese sentido, el padre Tapia explicó que el propósito del Congreso consiste en avanzar más allá de la vida conocida, las anécdotas y los mitos que forman parte del imaginario colectivo, para profundizar específicamente en los escritos de Esquiú.

El sacerdote señaló que se conservan materiales propios del Beato, entre ellos su diario de recuerdos y memorias, sus sermones y sus cartas. Parte de ese material se encuentra agotado, ya que fue publicado a comienzos del siglo XX. Por ese motivo, se están realizando nuevas ediciones y ediciones críticas, recuperando textos y poniéndolos nuevamente a disposición para profundizar en el mensaje de Esquiú.

"El Padre Esquiú es un santo impresionante y hay que conocer su mensaje, su obra y su vida", afirmó Tapia.

¿Quiénes son los investigadores?

El Congreso contará con la participación de investigadores de Catamarca, Buenos Aires y Córdoba, además de un disertante proveniente de Uruguay.

El representante uruguayo abordará aspectos menos conocidos de la vida de Esquiú, entre ellos los 10 días que permaneció en Montevideo de paso hacia Tierra Santa. Tapia destacó que este tipo de encuentros permiten acceder a información trabajada e investigada y convocó a la comunidad a participar de las actividades previstas.

El cronograma en Catamarca contempla distintas sedes:

3 de septiembre por la mañana: Urbano Girardi, en Capital.

Urbano Girardi, en Capital. 3 de septiembre por la tarde: Ceculd, antiguo Seminario.

Ceculd, antiguo Seminario. 4 de septiembre: actividades en Piedra Blanca.

La participación será totalmente gratuita. También podrán participar quienes deseen realizar una intervención o ponencia relacionada con el tema y con el lema del año del Bicentenario: "Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad".

Para quienes quieran presentar trabajos, el plazo establecido es hasta el 25 de agosto. La organización indicó que existe un correo y un enlace incluidos en el programa para realizar la inscripción, tanto en condición de oyente como de participante, y remarcó la importancia de inscribirse.

Esquiú como "hombre de Dios y de la Patria"

Durante la conferencia, el Mgter. Mario Vera también abordó la dimensión política y social de Esquiú y planteó la necesidad de comprender su figura de manera integral.

"Debemos tomar a Esquiú como un hombre de Dios y de la Patria, no disociarlo, sino saber que es la misma persona", expresó. Vera recordó que Esquiú se formó íntegramente en el convento franciscano de Catamarca, que durante el siglo XIX era considerado el principal faro intelectual y humanista de la provincia y de todo el Noroeste Argentino.

Esa formación, explicó, acompañó al Beato en todas sus actividades y tuvo una incidencia fundamental en sus aportes a la sociedad.

Según relató Vera, Esquiú podría haberse limitado a sus funciones sacerdotales, pero su compromiso con la sociedad lo llevó a involucrarse también como periodista y político, procurando solucionar junto con los gobiernos de turno los problemas materiales de su gente. El Mgter. Vera también destacó especialmente el aporte de Fray Mamerto Esquiú a través del Sermón del 9 de Julio de 1853, al que definió como un elemento que serviría como "un bálsamo pacificador" para acercar los proyectos antagónicos de unitarios y federales.

Por esa razón, sostuvo que Fray Mamerto Esquiú será el Santo de la Unidad de los Argentinos y afirmó: "lo necesitamos imperiosamente".

Piedra Blanca y el quinto aniversario de la Beatificación

Mientras el Congreso tendrá sus actividades en Catamarca durante el 3 y 4 de septiembre, en Piedra Blanca se prepara una agenda especial para conmemorar el quinto aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú.

El programa comenzará el sábado 29 de agosto con el Septenario, que incluirá una jornada con los chicos de la Catequesis y una bicicleteada desde La Puerta hasta la parroquia San José. Luego, el martes 1 de septiembre, se desarrollará un café literario sobre el pensamiento de Fray Mamerto Esquiú, con la presencia de personas que participarán para abordar e ilustrar distintos aspectos de su pensamiento.

El padre Marcelo Amaya explicó que el jueves 3 estará dedicado a la agenda del Congreso en la ciudad, mientras que el viernes 4 los participantes visitarán los lugares propios de Fray Mamerto Esquiú.

Procesión y misa en la tierra natal de Esquiú

La jornada del 4 de septiembre tendrá además una programación religiosa vinculada con el quinto aniversario de la Beatificación.

Durante esa tarde se contará con la presencia de la Virgen del Valle. A las 16.30, la imagen será trasladada hacia Piedra Blanca. Posteriormente, a las 17.00, comenzará la procesión con la imagen del Beato Esquiú y la Virgen del Valle, que partirá desde Callejón Hondo.

A las 18.00 se celebrará la Misa para recordar el 5° aniversario de la Beatificación, con la presencia del Obispo diocesano. El padre Amaya remarcó que todas las personas están invitadas a participar de esta celebración.

De esta manera, Catamarca se encamina hacia dos jornadas en las que el estudio académico, la investigación, la memoria histórica y la celebración de la fe confluirán alrededor de la figura de Fray Mamerto Esquiú, en el marco del Año Jubilar por el Bicentenario de su Natalicio y a cinco años de su Beatificación.