Catamarca: Vialidad habilitó el tránsito en la Cuesta de Los Ángeles

17 Enero de 2026 23.48

La Dirección Provincial de Vialidad informó que se produjo un derrumbe en la Ruta Provincial Nº 5, a la altura de la Cuesta de Los Ángeles, que afectó la calzada y generó inconvenientes en la circulación vehicular.

Ante esta situación, personal de Vialidad Provincial intervino de manera inmediata en el lugar, llevando adelante tareas de despeje y acondicionamiento del sector afectado. Como resultado de estos trabajos, el tránsito quedó habilitado nuevamente.

No obstante, desde el organismo provincial recomendaron a los conductores que circulen con extrema precaución, respeten la señalización preventiva instalada en la zona y sigan las indicaciones del personal que pudiera encontrarse trabajando en el lugar.

