Catamarca: Vialidad habilitó el tránsito en la Cuesta de Los Ángeles

La Dirección Provincial de Vialidad informó que se produjo un derrumbe en la Ruta Provincial Nº 5, a la altura de la Cuesta de Los Ángeles, que afectó la calzada y generó inconvenientes en la circulación vehicular.

Ante esta situación, personal de Vialidad Provincial intervino de manera inmediata en el lugar, llevando adelante tareas de despeje y acondicionamiento del sector afectado. Como resultado de estos trabajos, el tránsito quedó habilitado nuevamente.

No obstante, desde el organismo provincial recomendaron a los conductores que circulen con extrema precaución, respeten la señalización preventiva instalada en la zona y sigan las indicaciones del personal que pudiera encontrarse trabajando en el lugar.