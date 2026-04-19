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Catamarca vive el final de la Fiesta de la Virgen del Valle: programación de este domingo

Culmina el Septenario en honor a la Madre Morena en el marco del 135° aniversario de la Coronación Pontificia y del Bicentenario del Natalicio del Beato Esquiú. Este es el detalle de las festividades marianas para esta jornada.

19 Abril de 2026 08.12

Las celebraciones marianas en honor a la Morena del Valle, terminan este domingo, tanto en el Santuario y Catedral Basílica "Nuestra Señora del Valle" como en el Santuario de La Gruta. Este domingo se desarrollará el séptimo día del septenario bajo el tema: "Con María y el Beato anunciamos la verdad del Evangelio".

Bajo este premisa hecha oración, cierran las festividades marianas de abril. Las últimas eucaristías van a ser tres. En la primera las parroquias del Decanato Centro son las que le rendirán homenaje a la Virgen del Valle y luego, a media mañana tendrá lugar la Misa Solemne.

Por la tarde vendrá lo central de este domingo con la también Solemne Procesión, que este año partirá de la plaza de La Alameda.

El detalle del programa en la Catedral Basílica, a continuación:

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Y en La Gruta, estas son las actividades de este domingo.
 

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Catamarca Fiestas marianas Abril 2026 Virgen del Valle

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