Domingo de calor en Catamarca: la temperatura llegará a 35 grados

Se viene el final del fin de semana y el clima estará marcado por el ascenso de la temperatura, condiciones de cielo entre algo y parcialmente nublado y viento que soplará con intensidad, mayormente entre la tarde y la noche. El Servicio Meteorológico Nacional además adelanta un descenso de la temperatura para los próximos días, en coincidencia de la llegada de la Primavera y luego otro repunte del termómetro para mitad de la semana.

Cómo estará la mañana del domingo

De acuerdo con el SMN, la madrugada comenzó con 18 grados y cielo algo nublado. Ya durante la mañana se producirá un incremento de la temperatura, que alcanzará los 28 grados. Las condiciones del cielo continuarán iguales. En este período, el viento tendrá dirección predominante del Noreste, con una intensidad de entre 23 y 31 km/h.

Tarde calurosa

El momento de mayor temperatura de este domingo está previsto para la tarde, cuando el termómetro llegará a los 35 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado. Para este tramo del día se producirá además un cambio en la dirección predominante del viento, que rotará al Sudeste (SE). La velocidad se mantendrá pero aparecerán ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

De esta manera, el período de la tarde combinará las temperaturas más elevadas de la jornada con el incremento de las ráfagas de viento.

Noche con ráfagas de hasta 50 km/h

La jornada terminará con una temperatura descendiendo apenas hasta los 26 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado. En cuanto al Innombrable continuará soplando desde el mismo sector de la hora anterior, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas se mantendrán con la misma intensidad registradas durante la tarde.

Lo que se viene

La semana comenzará, ya con la primavera, con un leve descenso térmico. La máxima del lunes será de 26 grados y el organismo nacional anuncia chaparrones entre la mañana y la tarde. El viento no estará ausente y se registrarán nuevamente ráfagas de hasta 50 km/h. Para el martes el termómetro marcará 24 grados y fuerte presencia del Innombrable para horas de la tarde.

El repunte llegará desde el miércoles con 28 grados y luego desde el jueves y hasta el viernes el SMN pronostica máximas de 34 y 35 grados respectivamente, esto con condiciones agradable y algo de presencia del viento.