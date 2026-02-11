Celebraciones en honor de la Virgen de Lourdes en la parroquia Jesús Niño

Desde el 2 al 10 de febrero, la comunidad parroquial de Jesús Niño rezó la novena en honor de Nuestra Señora de Lourdes, cofundadora de la parroquia, patrona de los enfermos y de los agentes de la salud, preparando la Jornada Mundial del Enfermos, que se celebra este miércoles 11 en todo el mundo, con el tema «La compasión del samaritano: amar llevando el dolor del otro».

Las celebraciones se concretaron en el oratorio Cristo Rey, perteneciente a la jurisdicción parroquial, donde el martes 10, se celebró la Santa Misa en honor del Señor de la Salud. El lunes 2 se celebró a Nuestra Señora de la Candelaria con la bendición de cirios, y se oró por la Vida Consagrada. El martes 3, día de San Blas, se rezó por los enfermos, especialmente por aquellos que padecen alguna dolencia en la garganta. El jueves 5 se pidió por la Diócesis de Catamarca en los 116 años de su creación y por quienes padecen cáncer de mamas, en el día de Santa Águeda. Así, en cada jornada los fieles se unieron en oración por una intención en particular. También se destacó la participación de los Ministros Extraordinarios de la Comunión, quienes llevan la Comunión a los enfermos de la circunscripción parroquial.

Procesión y Misa

Los actos litúrgicos de cierre se realizarán hoy, a partir de las 20.00 con la procesión portando antorchas, por las calles Buenos Aires, 25 de Mayo, La Rioja, Avellaneda y Tula, Buenos Aires, regresando al oratorio de Cristo Rey.

Luego se celebrará la Santa Misa.