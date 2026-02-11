Gobierno y comunidad: un pacto por el desarrollo de Fiambalá

En un acto que refuerza la presencia territorial y la democratización de la gestión pública, la ciudad de Fiambalá se convirtió en el epicentro de un proceso de consulta sin precedentes impulsado por el Poder Ejecutivo. El Gobierno Provincial llevó adelante una Audiencia Informativa y Encuentro Participativo Comunitario, una instancia diseñada para que la comunidad local acceda a información detallada sobre el destino de los recursos económicos que le pertenecen.

El foco de la jornada estuvo puesto en las obras y proyectos previstos para la jurisdicción, los cuales cuentan con una particularidad fundamental: su financiamiento proviene íntegramente de los recursos generados por el fideicomiso minero.

El evento comenzó con un marco institucional sólido, que incluyó la proyección de un video explicativo y las palabras de bienvenida del intendente local, Raúl Úsqueda. Sin embargo, el eje discursivo y político fue trazado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, quien enfatizó la necesidad de involucrar directamente a la voluntad popular en la toma de decisiones estratégicas.

Durante su mensaje de apertura, Natella destacó la importancia de los procesos de participación en momentos históricos para la provincia, subrayando que el Gobierno ha sido testigo de la cantidad de obras ejecutadas en Fiambalá gracias a los fondos mineros. El funcionario insistió en que la transparencia es el único camino para una construcción social sólida y destacó que el proceso participativo de escucha y demanda social es clave para la construcción de una sociedad más justa.

Bajo esta visión política, la gestión pública reconoce que el vecino es quien mejor conoce sus necesidades locales, buscando generar mecanismos institucionales que perduren más allá de las gestiones individuales. El ministro reforzó la idea de que la función del Gobierno es mejorar la calidad de vida a través de una administración eficiente de los recursos, entendiendo que el diálogo constante es el cimiento de la justicia social en el territorio.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la decisión del Gobierno de poner a disposición de la gente a sus equipos técnicos, con el fin de rendir cuentas sobre la administración de las regalías mineras. El ministro Natella fue tajante al expresar que la actual gestión cree profundamente en la minería como motor de desarrollo local de los pueblos. En este sentido, calificó el encuentro como una oportunidad histórica para explicar hacia dónde se dirige la provincia y cómo se utilizan los fondos que son patrimonio de todos los ciudadanos, siempre con la participación ciudadana como eje central de desarrollo.

La elección de Fiambalá como sede de esta audiencia no fue azarosa, sino que representa una política deliberada de presencia territorial del Estado Provincial que reconoce las particularidades de cada localidad. Esta estrategia busca generar espacios de debate en el propio territorio donde los proyectos se ejecutan y sus resultados se hacen visibles. La transparencia y la legitimación democrática de las decisiones públicas se presentan así como la base de una gestión que busca el consenso para garantizar que el desarrollo sea sostenible, equitativo y responsable institucionalmente.

Para asegurar que la información fuera asimilada de manera técnica y rigurosa, la audiencia se dividió en etapas claramente diferenciadas por el equipo gubernamental, permitiendo un flujo de datos ordenado antes de abrir el debate a la comunidad.

En una primera instancia, se realizaron exposiciones técnicas a cargo de carteras estratégicas del Gobierno Provincial, tales como el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente. Estas presentaciones brindaron claridad sobre el origen y destino de los fondos del fideicomiso minero, estableciendo los criterios generales de intervención bajo los cuales el Gobierno planea transformar la infraestructura de la zona, incluyendo proyectos de energía y cuidado del medio ambiente.

Tras las presentaciones técnicas, el Gobierno dio inicio a la segunda etapa correspondiente a la instancia de participación ciudadana activa. En este momento, los vecinos y vecinas de Fiambalá tomaron la palabra para realizar consultas, aportar sus propias opiniones y expresar inquietudes sobre el impacto de las obras en su vida cotidiana, conformes a las pautas que oportunamente se indicaron.

Este intercambio se desarrolló bajo pautas de respeto y orden, asegurando que cada voz fuera registrada por las autoridades presentes. El cierre del encuentro dejó en claro que la articulación entre Provincia y Municipio es el eje central para la priorización de obras estratégicas, ratificando que el desarrollo de Fiambalá se construye con el Gobierno escuchando, dialogando y actuando con una profunda transparencia informativa en cada paso.