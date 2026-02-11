Fiambalá: el programa "Catamarca con Vos" facilitó el acceso a más de 20 organismos

Este miércoles, la localidad de Fiambalá se convirtió en el epicentro de una nueva jornada del programa "Catamarca con Vos". La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, tiene como objetivo principal acercar los servicios del Estado al interior de la provincia para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, eliminando las barreras geográficas y económicas que suelen dificultar el acceso a trámites administrativos y asistencia profesional.

Durante la jornada, los ciudadanos no solo interactuaron con los organismos provinciales, sino que también accedieron a servicios de la Municipalidad y participaron de un mercado itinerante. Esta última propuesta permitió que los emprendedores locales ofrecieran sus productos aprovechando la gran afluencia de público, integrando el desarrollo económico local con la asistencia estatal. El balance final arrojó un total de aproximadamente 400 atenciones, entre consultas y solicitudes procesadas.

Impacto social y soluciones administrativas

La respuesta de la comunidad destacó la relevancia de la descentralización. Carina Carrizo, vecina fiambalense, subrayó la importancia del operativo al señalar que el programa brinda muchas soluciones en un contexto donde el traslado hacia San Fernando del Valle de Catamarca representa un desafío económico y logístico. Según su testimonio, la presencia de organismos como el Registro Civil y EC SAPEM permitió destrabar complicaciones que los vecinos venían afrontando "acá en el medio".

Entre los datos técnicos más relevantes de la jornada se destacan los siguientes servicios y organismos participantes:

Trámites de identidad: Se concretaron 145 trámites de DNI .

Se concretaron . Salud y Bienestar: Acceso a asistencia médica, servicios veterinarios y peluquería gratuita.

Acceso a asistencia médica, servicios veterinarios y peluquería gratuita. Organismos de Energía y Control: Atención de EC SAPEM y el ENRE .

Atención de y el . Previsión y Obra Social: Presencia de OSEP , AGAP y el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos .

Presencia de , y el . Vivienda y Desarrollo: Participación del IPV , el Ministerio de Vivienda y Urbanización y el Ministerio de Desarrollo Social .

Participación del , el y el . Justicia y Derechos: Atención del Registro Civil , Inspección General de Personas Jurídicas , y las Direcciones Provinciales de Justicia , Derechos Humanos y Acción Cooperativa y Mutual .

Atención del , , y las Direcciones Provinciales de , y . Género y Juventud: Servicios de la Secretaría de Políticas Juveniles y la Dirección Provincial de Mujeres, Género y Diversidad.

Compromiso con la accesibilidad

El despliegue técnico y humano incluyó además al ARCA, los ministerios de Salud, Economía, Seguridad y Educación, así como a la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor. Con el libre acceso a estos organismos —presentando únicamente el DNI—, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de construir un Estado accesible, cercano y eficiente, fortaleciendo el vínculo con las comunidades del interior de Catamarca.