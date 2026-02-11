Ultimátum docente: peligra el inicio de clases ante las exigencias de la Intersindical

En una jornada que eleva la temperatura política en la provincia, la Intersindical Docente ha fijado una postura determinante respecto al futuro del calendario escolar. Mediante la presentación formal de su pliego paritario 2026, las organizaciones que agrupan a los trabajadores de la educación reclamaron la apertura urgente de negociaciones con el Gobierno provincial.

La advertencia lanzada por el bloque sindical es tajante: no garantizan el inicio del ciclo lectivo, previsto para el próximo 2 de marzo, si no se produce una convocatoria que atienda sus demandas de manera inmediata.

Esta coalición, que nuclea a sindicatos de peso como A.T.E.Ca, SADOP Catamarca y SIDCa, ha declarado formalmente el estado de alerta y movilización. El mensaje de "urgencia" busca forzar una mesa de diálogo que resuelva el desfasaje económico que denuncian los representantes del sector antes de que las puertas de las escuelas deban abrirse para el nuevo periodo lectivo.

El núcleo del conflicto reside en una serie de pedidos económicos que la Intersindical considera vitales para la subsistencia del salario frente a la inflación. El reclamo principal exige una recomposición salarial del 30% directo al punto índice, con la condición de que dicho aumento posea carácter remunerativo y bonificable. Para otorgar previsibilidad a los ingresos durante el resto del año, los gremios también demandan la implementación de una cláusula gatillo mensual que ajuste los haberes de forma automática.

A estas exigencias se suma la necesidad de actualizar los montos destinados a la operatividad diaria de los docentes. En este sentido, la Intersindical solicitó elevar el ítem correspondiente a Transporte y Conectividad a una cifra de $85.000. Estos puntos conforman un paquete de medidas financieras que los sindicatos han puesto como condición necesaria para sentarse a negociar, entendiendo que el costo de vida ha impactado severamente en la capacidad de traslado y en los recursos tecnológicos que los docentes deben costear por cuenta propia.

Demandas administrativas y estabilidad laboral

Más allá de la cuestión monetaria, el pliego paritario 2026 profundiza en deudas históricas del sistema educativo provincial que afectan la estabilidad de los trabajadores. El colectivo docente exige soluciones concretas para las problemáticas derivadas de las altas y las recurrentes demoras de cobro, situaciones que generan incertidumbre financiera en el personal recién ingresado. Asimismo, se reclama la regularización de las zonas, un factor determinante para el cálculo de los adicionales salariales de quienes desempeñan sus tareas en territorios específicos.

Finalmente, la Intersindical ha puesto el foco en la carrera profesional, demandando avances significativos en los procesos de titularización y concursos. Para los representantes sindicales, la estabilidad laboral es un derecho esencial que no puede seguir postergándose.

Con el 2 de marzo como fecha límite en el horizonte, la pelota se encuentra ahora en el campo del Gobierno provincial, que deberá decidir si convoca a los gremios para destrabar un conflicto que amenaza con dejar a las aulas vacías en el comienzo de marzo.