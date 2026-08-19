Rutas y nieve en Catamarca: cortes y precaución en el interior

Vialidad Provincial informó una nueva actualización sobre el estado de transitabilidad de las rutas provinciales, con especial atención en dos sectores donde las condiciones actuales requieren medidas específicas por parte de los conductores.

La información contempla la situación de la Ruta Provincial N° 42, en el tramo comprendido entre La Cumbre y Tintigasta, y de la Ruta Provincial N° 43, específicamente en la Cuesta de Randolfo.

Las recomendaciones son diferentes para cada uno de estos sectores. Mientras en la Ruta Provincial N° 42 se permite la circulación, aunque bajo la condición de hacerlo con precaución y respetando las indicaciones del personal vial, en la Ruta Provincial N° 43 se recomienda directamente no transitar debido a las condiciones generadas por las nevadas y la formación de hielo sobre la calzada.

La actualización difundida por Vialidad Provincial busca advertir a quienes deban desplazarse por estos caminos sobre las condiciones existentes y las tareas que se están desarrollando en uno de los tramos afectados.

Ruta Provincial N° 42: transitable con precaución

En la Ruta Provincial N° 42, en el tramo La Cumbre - Tintigasta, Vialidad Provincial estableció que el camino se encuentra transitable con precaución.

La situación está relacionada con los daños ocasionados por las lluvias. Frente a estas condiciones, personal y equipos de Vialidad Provincial se encuentran trabajando en la zona con el objetivo de reparar los daños registrados en el tramo.

La presencia de los equipos viales implica además una modificación temporal de las condiciones habituales de circulación. Según informó el organismo, durante hoy miércoles 19 y mañana jueves 20 de agosto se prevén cortes temporales mientras avancen las tareas de reparación.

Por este motivo, se solicitó especialmente a quienes circulen por el sector que respeten las indicaciones impartidas por el personal vial que se encuentra trabajando en el lugar.

Ruta Provincial N° 43: recomiendan no transitar

La situación presenta mayores restricciones en la Ruta Provincial N° 43, en la Cuesta de Randolfo. En este sector, Vialidad Provincial recomendó no transitar debido a las condiciones generadas por las nevadas.

A la presencia de nieve se suma la formación de hielo sobre la calzada, una condición que representa un riesgo para la circulación. Por esta razón, el organismo solicitó a los conductores extremar las medidas de precaución y evitar transitar por el sector bajo las condiciones informadas.

La recomendación de no circular constituye la principal advertencia para quienes tengan previsto desplazarse por esta ruta. La combinación de las nevadas y el hielo sobre la calzada genera un escenario que Vialidad Provincial considera riesgoso para la circulación.

Precaución al circular

Ante este panorama, Vialidad Provincial pidió a los conductores prestar especial atención a las indicaciones establecidas para cada tramo y extremar las medidas de precaución.

En la Ruta Provincial N° 42, el respeto de las indicaciones del personal vial será fundamental durante las tareas de reparación y los cortes temporales previstos para hoy miércoles 19 y mañana jueves 20 de agosto.

En la Ruta Provincial N° 43, la principal recomendación es evitar la circulación por la Cuesta de Randolfo debido a la presencia de nieve y hielo sobre la calzada.

De esta manera, la actualización de Vialidad Provincial concentra la atención sobre dos sectores del interior de Catamarca que presentan condiciones particulares: uno afectado por los daños provocados por las lluvias y sometido a tareas de reparación, y otro condicionado por las nevadas y la formación de hielo.