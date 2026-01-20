Cierran badenes y cruces en Capital y F.M.E por el vertido del dique Las Pirquitas

Las autoridades provinciales dispusieron este martes el cierre preventivo de varios badenes y cruces viales en las zonas de Capital y Fray Mamerto Esquiú, luego de que el dique Las Pirquitas alcanzara su cota máxima y comenzara a verter agua a través de su vertedero. La medida fue adoptada por razones estrictamente preventivas, ante el incremento significativo del caudal en ríos y cursos de agua de la región.

Según la actualización oficial emitida a las 13:00 horas, el vertimiento del embalse —consecuencia directa del importante aporte hídrico generado por las últimas precipitaciones en la cuenca— obligó a restringir la circulación en distintos puntos considerados críticos desde el punto de vista de la seguridad vial. Las autoridades remarcaron que se trata de una situación monitoreada de manera permanente y que las decisiones adoptadas responden a protocolos previamente establecidos para este tipo de escenarios.

En ese contexto, se dispuso el cierre total para todo tipo de vehículos de los siguientes cruces y badenes: el badén de Pirquitas, el badén de Pomancillo Oeste, el badén ubicado en la zona de Sierra Brava y el cruce de la Ruta de Enlace El Pantanillo. Estos pasos permanecerán inhabilitados hasta nuevo aviso, en función de la evolución del caudal y de las condiciones de seguridad en cada uno de los sectores afectados.

Desde los organismos responsables explicaron que el aumento del volumen de agua representa un riesgo considerable para la circulación, incluso para vehículos de gran porte, debido a la fuerza de arrastre y a la posible inestabilidad del terreno en los cruces. En este sentido, insistieron en que la medida busca evitar accidentes y preservar la integridad física de conductores y peatones.

"Los cierres se realizan de manera preventiva, priorizando la seguridad de la población. El caudal puede variar de manera repentina y generar situaciones de peligro en los badenes", indicaron fuentes oficiales, al tiempo que señalaron que el comportamiento del dique Las Pirquitas y de los cursos de agua asociados continúa siendo evaluado de forma constante.

Las autoridades también hicieron hincapié en la importancia de respetar la señalización dispuesta en cada uno de los puntos cerrados y de acatar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la zona. En ese sentido, solicitaron a los usuarios no intentar el cruce bajo ninguna circunstancia, aun cuando el nivel del agua pudiera aparentar una disminución momentánea.

"El cruce de badenes con caudal elevado implica un riesgo serio. Un vehículo puede ser arrastrado en cuestión de segundos", advirtieron, recordando que este tipo de incidentes suele producirse cuando no se respetan las advertencias oficiales.

Las habilitaciones de los cruces y badenes se realizarán únicamente cuando las condiciones sean consideradas seguras por los equipos técnicos, tras las evaluaciones correspondientes. Mientras tanto, se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas y mantenerse informados a través de los canales oficiales, donde se irán difundiendo las actualizaciones sobre el estado de la situación.

Finalmente, desde el Gobierno provincial reiteraron el llamado a la responsabilidad individual y colectiva, subrayando que las medidas preventivas tienen como único objetivo evitar hechos lamentables en un contexto climático que exige extrema precaución.