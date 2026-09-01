Cierran por completo el badén de Pomancillo Oeste tras detectar un grave deterioro estructural

La situación en la infraestructura vial del departamento Fray Mamerto Esquiú ha escalado de manera significativa en las últimas horas, luego de que Vialidad Provincial informara la interrupción total del tránsito vehicular en el badén sumergible de Pomancillo Oeste. Esta determinación de carácter estrictamente preventivo surge directamente como consecuencia de las nuevas evaluaciones técnicas que se llevaron a cabo en el sector, las cuales obligaron a las autoridades a suspender por completo la circulación hasta nuevo aviso, cerrando de manera definitiva un paso que ya venía sufriendo limitaciones previas en su normal funcionamiento operativo cotidiano.

Diagnóstico de daños y fallas estructurales

El trasfondo técnico que motivó esta drástica decisión radica en el notable deterioro estructural detectado en la zona, un problema puesto de manifiesto a través de estudios preliminares muy precisos sobre el estado físico de la obra. Entre los problemas más destacados que comprometen la estabilidad del paso se encuentran los siguientes factores determinantes:

Compromiso estructural general de toda la traza y sus componentes de soporte físico.

Fisuración visible de la losa de hormigón que compone la superficie principal de tránsito.

Filtraciones de caudal persistentes que se registran a través de las tuberías instaladas.

Filtraciones detectadas en sectores estructurales de los muros ubicados estratégicamente tanto aguas arriba como aguas abajo del badén.

Evolución de las restricciones en la zona

Es importante recordar cómo se ha modificado la situación operativa en el lugar desde los primeros reportes institucionales. En una etapa inicial, tras una inspección conjunta realizada de manera coordinada entre Vialidad Provincial y la propia Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, las autoridades locales habían decidido aplicar una medida más moderada que consistía en restringir exclusivamente la circulación de vehículos de gran porte, manteniendo todavía habilitado el paso diferencial para vehículos pequeños. Sin embargo, los alarmantes resultados arrojados por las evaluaciones técnicas posteriores obligaron a modificar por completo el criterio operativo inicial, resolviendo ampliar drásticamente la restricción para efectivizar un cierre total y absoluto del sector a todo tipo de rodados.

Recomendaciones de seguridad para la comunidad

Ante la gravedad del escenario actual y con el firme objetivo de resguardar la integridad física de la ciudadanía, las autoridades competentes realizan un pedido formal y estricto dirigido a todos los vecinos y transeúntes ocasionales que transiten por las inmediaciones. Se solicita con énfasis no intentar atravesar el badén bajo ninguna circunstancia, exigiendo además el absoluto respeto a la señalización preventiva dispuesta en el área y a los montículos de restricción instalados específicamente en los diferentes accesos para impedir el paso. La mencionada interrupción vehicular se mantendrá vigente de manera indefinida hasta nuevo aviso, un periodo durante el cual continuarán de forma ininterrumpida las evaluaciones técnicas correspondientes para poder determinar con precisión las futuras intervenciones necesarias orientadas a lograr la pronta recuperación de la estructura afectada.