Reconstruyen la memoria fotográfica de la Fiesta Nacional del Poncho

El Predio Ferial Catamarca será sede de una jornada dedicada a recuperar y poner en valor la historia de la Fiesta Nacional del Poncho a través de la memoria fotográfica de la comunidad. Bajo el nombre "Reconstruyendo la historia de la Fiesta Nacional del Poncho", la propuesta se desarrollará el próximo martes 8 de septiembre y combinará un recorrido guiado con un taller práctico de carga de fotografías en Wikimedia Commons.

La actividad es organizada por Wikimedia Argentina y la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, dependiente de la Secretaría de Gestión Cultural, y está dirigida a la comunidad en general, así como a profesionales y estudiantes de carreras vinculadas con la historia, la comunicación y el turismo.

La iniciativa propone reconstruir parte de la historia de la tradicional Fiesta del Poncho desde una mirada local y colectiva, incorporando fotografías y recuerdos personales de quienes participaron, asistieron o fueron testigos de distintas ediciones de la celebración.

Un recorrido por el museo y el predio

La jornada estará dividida en dos etapas. La primera se realizará entre las 15 y las 16 horas y consistirá en un recorrido guiado por el Museo de la Fiesta Nacional del Poncho y por el Predio Ferial Catamarca.

La actividad estará a cargo del equipo del museo, conducido por Gabriela Granizo, quien guiará a los asistentes durante el recorrido e invitará a compartir recuerdos personales vinculados con la Fiesta. El objetivo de esta primera instancia será recuperar experiencias, vivencias y memorias asociadas a las diferentes etapas de la celebración, en un espacio que busca conectar el patrimonio conservado con los testimonios de quienes forman parte de su historia.

La propuesta entiende a las fotografías personales como parte de una memoria colectiva que puede aportar nuevas miradas y registros al relato histórico de la Fiesta Nacional del Poncho.

Un taller para conocer los proyectos Wikimedia

La segunda etapa de la jornada se desarrollará entre las 16 y las 19 horas en el Auditorio del Bicentenario. Allí tendrá lugar un taller práctico a cargo de Ángela Cervellera, representante de Wikimedia Argentina, quien presentará los distintos proyectos Wikimedia y los principios vinculados con el acceso abierto.

Durante la actividad también se compartirá el trabajo realizado para el proyecto Memoria e identidad Local, articulado con ICOM Argentina, poniendo el foco en el valor testimonial que poseen los archivos fotográficos.

La propuesta buscará acercar a los participantes a las herramientas que permiten preservar y compartir este tipo de materiales, facilitando que las imágenes que forman parte de colecciones personales puedan incorporarse a espacios de acceso abierto.

Fotografías personales para reconstruir una historia colectiva

Uno de los principales ejes de la actividad será la invitación a la comunidad para compartir sus recuerdos personales de la Fiesta Nacional del Poncho a través de fotografías. Los asistentes que cuenten con fotografías analógicas podrán llevarlas a la jornada y digitalizarlas en una estación que contará con un escáner disponible en el lugar.

Luego, durante el taller, los participantes aprenderán paso a paso cómo cargar esas imágenes en Wikimedia Commons, la mediateca libre donde ya se conserva parte del acervo del Museo de la Fiesta Nacional del Poncho.

La iniciativa permitirá que las fotografías tomadas y conservadas por integrantes de la propia comunidad se incorporen al relato histórico de la Fiesta desde una perspectiva local.

El valor testimonial de los archivos fotográficos

El taller pondrá especial atención en el valor que poseen las fotografías como testimonios de distintos momentos y experiencias. A través de los archivos personales, la propuesta busca ampliar la construcción de la memoria de la Fiesta Nacional del Poncho mediante imágenes generadas y conservadas por la propia comunidad.

De esta manera, el recorrido guiado y el taller se complementarán en una misma jornada. Por un lado, los participantes podrán acercarse al museo y al predio para recorrer los espacios vinculados con la historia de la celebración. Por otro, tendrán la posibilidad de transformar sus fotografías analógicas en archivos digitales y aprender a compartirlos en una plataforma de acceso abierto.

La iniciativa plantea así una instancia de participación en la que los recuerdos personales podrán sumarse a un acervo que contribuya a preservar la memoria fotográfica de la Fiesta.