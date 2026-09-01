León XIV visitaría la cárcel de Devoto y el Cottolengo de Claypole: ¿dónde sería la misa central?

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, adelantó este martes cuáles son los lugares que podrían formar parte de la agenda del Papa León XIV durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Si bien el religioso aclaró que todavía no existen confirmaciones oficiales, la organización ya trabaja sobre un cronograma tentativo que contempla actividades en distintos espacios emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano. Entre los sitios propuestos aparecen la cárcel de Devoto y el Cottolengo de Claypole, donde el Papa realizaría visitas especiales. Además, el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, sería el escenario elegido para la misa central y también para el encuentro con jóvenes.

De concretarse esta planificación, quedaría definitivamente descartada la posibilidad de realizar la ceremonia en la cancha de River, una alternativa que había sido considerada para recibir uno de los principales actos de la visita.

Una agenda en preparación

En diálogo con Radio Mitre, García Cuerva explicó que las autoridades locales trabajan en la coordinación de los detalles del viaje junto con la segunda misión de avanzada del Vaticano, encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda. El objetivo es avanzar sobre una agenda posible, teniendo en cuenta que la estadía del Pontífice sería breve y que eso condiciona la cantidad de actividades que podrían desarrollarse durante su permanencia en el país.

"Han llegado un montón de propuestas, pero hay que entender que viene solo tres días", señaló García Cuerva.

En la misma línea, agregó: "No es que no quiera, es que no llega". Las declaraciones apuntan a explicar que, pese a la cantidad de propuestas recibidas para incluir distintos encuentros y visitas, el tiempo disponible limitaría necesariamente la agenda definitiva.

El Monumento a los Españoles

Dentro del cronograma tentativo, el Monumento a los Españoles, situado en el barrio de Palermo, aparece como el lugar elegido para concentrar dos de las actividades públicas más importantes: la misa central y el encuentro con los jóvenes.

La decisión de utilizar el mismo espacio para ambos actos responde, según explicó García Cuerva, a una idea de austeridad. "Es un mensaje de austeridad hacer ambos encuentros en el mismo lugar. Es para decir aprovechemos lo que tenemos y, dando un cambio de cara, usar el mismo escenario", sostuvo.

La organización, además, habría optado por priorizar los espacios abiertos frente a la realización de actividades en estadios. La intención es evitar las limitaciones de aforo y permitir una mayor participación.

Según explicó el arzobispo, se prefieren lugares al aire libre "para que nadie quede afuera". En ese sentido, al reforzar la necesidad de organizar encuentros en espacios exteriores, García Cuerva recordó una jornada similar realizada en Madrid, en la que participaron 60.000 jóvenes.

Descartan los eventos en estadios

La definición de priorizar espacios abiertos implica descartar la organización de actos en estadios. De esta manera, también quedó fuera de consideración la opción de que la cancha de River fuera escenario de la ceremonia.

La planificación busca concentrar los encuentros públicos en espacios que no presenten un límite de capacidad determinado, con el objetivo expresado de que la mayor cantidad de personas pueda participar. El Monumento a los Españoles, por su ubicación y por la posibilidad de albergar los dos principales encuentros en un mismo lugar, aparece así como una de las alternativas centrales dentro del esquema que se encuentra bajo evaluación.

Sin embargo, García Cuerva insistió en que se trata de una organización preliminar y que todavía resta la confirmación oficial de los distintos puntos que integrarán el recorrido definitivo del Papa.

Las visitas al Cottolengo y a la cárcel de Devoto

En el plano pastoral, la agenda contempla visitas al Cottolengo de Claypole y a la cárcel de Devoto. Ambos lugares fueron mencionados por García Cuerva como parte de los sitios propuestos para recibir al Pontífice durante su breve estadía en el país.

Respecto de la posible recorrida por el penal porteño, el arzobispo explicó que el Papa Francisco le hablaba con frecuencia a León XIV acerca de las cárceles. También señaló que el actual Pontífice ya estuvo anteriormente en unidades penitenciarias de Guinea Ecuatorial y Barcelona.

Estas referencias fueron mencionadas al explicar la inclusión de la cárcel de Devoto dentro de los lugares considerados para una de las visitas especiales del Papa.