"Circuitos Activos 2026": 36 talleres gratuitos para fortalecer la vida en los barrios de la Capital

La Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de la Capital, anunció el inicio de una nueva edición de "Circuitos Activos", un programa que en 2026 desplegará 36 talleres culturales gratuitos en diferentes sectores de la ciudad.

La propuesta llega este año con una impronta fortalecida, en línea con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación y encuentro en los barrios. El esquema previsto busca potenciar la presencia de la cultura en la vida cotidiana, integrando actividades artísticas y expresivas en espacios cercanos a la comunidad.

En ese marco, el programa renueva su compromiso con el desarrollo cultural desde una perspectiva cercana, participativa y en constante crecimiento, consolidándose como una política que pone el acento en el acceso y la integración a través de propuestas abiertas.

Talleres para todas las edades

Uno de los ejes centrales de esta edición es la amplitud de su oferta. Los talleres fueron pensados para todas las edades, con la intención de generar entornos accesibles donde el aprendizaje y la creatividad formen parte de las dinámicas comunitarias.

La programación reúne un abanico diverso de lenguajes artísticos y expresivos, entre los que se destacan:

Folclore

Tango

Danza clásica

Ritmos

Expresión corporal

Teatro

Títeres

Narración oral

Artes visuales

Dibujo

Pintura

Reciclado

Coro

Luthería

Propuestas integrales

La diversidad de alternativas permite que la propuesta dialogue con intereses, trayectorias y experiencias diversas, ampliando la participación y favoreciendo el encuentro entre vecinos a través de expresiones artísticas compartidas.

Una red de espacios culturales

Con sedes distribuidas en centros vecinales, espacios culturales, instituciones educativas y comunitarias, "Circuitos Activos 2026" continúa consolidando una red activa de espacios en la que la cultura circula, se comparte y se construye colectivamente. La territorialidad del programa aparece como uno de sus rasgos distintivos, al promover el acceso a prácticas artísticas en ámbitos próximos y cotidianos, insertos en la vida diaria de cada barrio. Esta cercanía favorece la apropiación de los espacios por parte de la comunidad y fortalece el vínculo entre las propuestas culturales y su entorno inmediato.

Desde la Dirección General de Cultura de la Capital señalaron que esta nueva edición "profundiza una línea de trabajo que entiende a la cultura como un motor de integración, donde cada taller se convierte en un espacio de participación, aprendizaje y construcción de identidad".

La definición sintetiza el espíritu del programa: cada sede no solo funciona como lugar de enseñanza, sino también como punto de encuentro donde se construyen lazos comunitarios y se fortalecen procesos colectivos.

Encuentros abiertos

A lo largo del año, los Circuitos Activos también propiciarán instancias de encuentro abiertas a la comunidad, espacios especialmente pensados para visibilizar los procesos y las producciones de quienes forman parte de los talleres.

Estas actividades permitirán mostrar el trabajo desarrollado en cada disciplina, al mismo tiempo que reforzarán el vínculo entre los espacios culturales y los vecinos del sector. La apertura hacia la comunidad amplía la experiencia más allá del aula o del taller, integrando a familias, amigos y referentes barriales en los procesos de participación cultural.

Inscripciones abiertas: cómo sumarse

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan de manera presencial en cada uno de los lugares donde se dictan las actividades.

Para conocer en detalle:

Días

Horarios

Sedes

Disponibilidad de talleres

los interesados deberán consultar las redes oficiales de la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de la Capital, en la cuenta @cultura.catamarcacapital.com.

Con esta nueva edición, "Circuitos Activos 2026" amplía la experiencia cultural en los barrios, sosteniendo una propuesta que combina formación, creatividad, participación y construcción colectiva en distintos puntos de la ciudad.