Comienza el programa "Volvemos al Cole 2026" en el EDI Provincial

El Ministerio de Salud de la Provincia dio inicio al programa "Volvemos al Cole 2026", una iniciativa destinada a facilitar el acceso a los controles médicos obligatorios para el ingreso escolar. El lanzamiento se realizó en el EDI Provincial (Espacio de Integración) y contó con la participación de la ministra de Salud, Johana Carrizo, quien acompañó el comienzo de este dispositivo sanitario pensado para asistir a las familias catamarqueñas de cara al próximo ciclo lectivo.

El programa tiene como objetivo central garantizar que niños, niñas y adolescentes cuenten con los controles de salud necesarios antes del inicio de clases, al tiempo que busca descomprimir la demanda en hospitales y centros de salud durante los meses previos al regreso a las aulas. En ese sentido, el EDI Provincial se consolida nuevamente como un espacio estratégico para la atención integral y organizada de la comunidad.

Durante el operativo, los equipos de Salud ofrecerán atención médica en distintas especialidades, permitiendo realizar en un solo lugar todos los requisitos exigidos para la escolaridad. Entre las prestaciones incluidas se encuentran la revisión antropométrica, controles de clínica médica, atención odontológica, realización de electrocardiogramas, control del calendario de vacunación y estudios de laboratorio, de acuerdo con la edad y las necesidades de cada paciente.

El programa está destinado a niños, niñas y adolescentes desde sala de 4 años hasta 6.º año de la escuela secundaria, abarcando así todos los niveles del sistema educativo obligatorio. De esta manera, se busca garantizar igualdad de acceso a la atención sanitaria, independientemente del nivel educativo o la situación socioeconómica de las familias.

Según se informó, los equipos de salud estarán disponibles desde el lunes 5 de enero hasta el viernes 27 de febrero, período clave para que las familias puedan organizar con anticipación la documentación sanitaria requerida por las instituciones educativas. La atención se realizará de lunes a viernes, en doble turno, con horarios de 7:00 a 13:00 horas por la mañana y de 14:00 a 21:00 horas por la tarde.

En cada jornada se otorgarán 30 turnos en el turno mañana y 30 turnos en el turno tarde, los cuales se asignarán por orden de llegada y sin excepción, según precisaron desde el Ministerio de Salud. Desde la cartera sanitaria remarcaron la importancia de asistir con tiempo y respetar las indicaciones del equipo profesional para garantizar una atención ordenada y eficiente.

"Volvemos al Cole 2026" se presenta así como una herramienta fundamental de prevención y promoción de la salud, articulando el trabajo de distintos profesionales y optimizando recursos para brindar una respuesta integral. Con esta propuesta, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con la salud infantil y adolescente, entendida como un pilar esencial para garantizar trayectorias educativas plenas y seguras.