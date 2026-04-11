Comienza el Septenario con la Bajada de la Virgen del Valle

Desde las 18.00 se realizará la tradicional Bajada de la Sagrada Imagen de la Virgen del Valle desde el Camarín hasta el Presbiterio, ceremonia que marcará el inicio del Septenario en su honor. Las festividades se desarrollan en el marco del 135° aniversario de la Coronación Pontificia y del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

La celebración será presidida por el obispo diocesano, Luis Urbanc, con la participación de sacerdotes, fieles y peregrinos. El tema elegido para este año es "Madre de Dios, modelo de fe, figura sinodal que llama a la unidad", mientras que el lema que acompañará las jornadas marianas será "Con María y el Beato Esquiú, mensajeros de la paz".

Tras la Bajada habrá un momento de oración por la paz del mundo, en comunión con el pedido del Papa León XIV y de la Iglesia en Argentina. Luego de la Misa de las 20.00, la jornada de oración continuará hasta las 23.00. Además, desde las 19.00 habrá sacerdotes disponibles para confesiones en el marco del Domingo de la Misericordia.

Homenaje de los medios

En la primera jornada del Septenario, los medios de comunicación sociales —estatales, privados y eclesiales— junto a la Pastoral Diocesana de Comunicación rendirán homenaje durante la Santa Misa de las 20.00.

Cabalgata hacia la Gruta

Mañana se realizará la tradicional cabalgata de homenaje a la Virgen del Valle. La concentración será a las 6.00 en la rotonda norte del Predio Ferial Catamarca y partirá a las 7.00 rumbo al Santuario de la Gruta, donde se celebrará la Santa Misa. La jornada continuará con la entonación del Himno Nacional y el desfile de agrupaciones gauchas.

Biciperegrinación

El domingo se llevará a cabo la 21° edición de la biciperegrinación "Bajo tu manto pedaleamos", organizada por el grupo Bikers Maníakos. La concentración será a las 16.00 en el Monumento a la Virgen del Valle y la salida está prevista para las 17.00.

El recorrido incluirá distintas paradas de oración, reagrupamiento e hidratación, hasta arribar alrededor de las 19.50 al Paseo de la Fe, frente a la Catedral Basílica, donde los peregrinos recibirán la bendición final.