Recreo celebra las fiestas patronales de la Virgen del Valle con procesión y misas en el barrio San Martín

La comunidad de la capilla Virgen del Valle del barrio San Martín, en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, dio a conocer el programa de las fiestas patronales que comenzarán este sábado 11 de abril en Catamarca.

Las celebraciones se iniciarán a las 10.00 con la Bajada de la Sagrada Imagen y la posterior celebración de la Santa Misa.

Programa de actividades

Domingo 12

A las 18.00, la sagrada imagen de la Virgen del Valle visitará la capilla San José, donde se celebrará la Santa Misa.

Lunes 13

A las 19.30 se realizará el rezo del Santo Rosario y, a las 20.00, se oficiará la Santa Misa por todas las almas.

Jueves 16

A las 19.30 se rezará el Santo Rosario y a las 20.00 se celebrará la Santa Misa, seguida de la adoración al Santísimo.

Sábado 18

A las 18.00 se llevará a cabo la solemne procesión en honor a la Virgen del Valle. El recorrido partirá desde la capilla Virgen del Valle por avenida Belgrano hasta calle Colombres, cruzará la vía y continuará por avenida Fray Mamerto Esquiú hasta la sede parroquial San Roque.