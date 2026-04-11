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Recreo celebra las fiestas patronales de la Virgen del Valle con procesión y misas en el barrio San Martín

Las actividades religiosas se desarrollarán desde este sábado 11 de abril en la capilla Virgen del Valle, en la ciudad de Recreo, departamento La Paz.

11 Abril de 2026 10.36

La comunidad de la capilla Virgen del Valle del barrio San Martín, en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, dio a conocer el programa de las fiestas patronales que comenzarán este sábado 11 de abril en Catamarca.

Las celebraciones se iniciarán a las 10.00 con la Bajada de la Sagrada Imagen y la posterior celebración de la Santa Misa.

Programa de actividades

Domingo 12
A las 18.00, la sagrada imagen de la Virgen del Valle visitará la capilla San José, donde se celebrará la Santa Misa.

Lunes 13
A las 19.30 se realizará el rezo del Santo Rosario y, a las 20.00, se oficiará la Santa Misa por todas las almas.

Jueves 16
A las 19.30 se rezará el Santo Rosario y a las 20.00 se celebrará la Santa Misa, seguida de la adoración al Santísimo.

Sábado 18
A las 18.00 se llevará a cabo la solemne procesión en honor a la Virgen del Valle. El recorrido partirá desde la capilla Virgen del Valle por avenida Belgrano hasta calle Colombres, cruzará la vía y continuará por avenida Fray Mamerto Esquiú hasta la sede parroquial San Roque.

Recreo celebra las fiestas patronales de la Virgen del Valle con procesión y misas en el barrio San Martín
Recreo celebra las fiestas patronales de la Virgen del Valle con procesión y misas en el barrio San Martín
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Catamarca Recreo Virgen del Valle

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