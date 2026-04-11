Inauguró "Formas de estar", la muestra de Clara Bolomo en el Museo Laureano Brizuela

Este viernes 10 de abril se llevó a cabo la inauguración de la muestra "Formas de estar" de la artista Clara Bolomo, en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela.

La propuesta expositiva se organiza en dos cuerpos de obra. Por un lado, una serie de retratos que reúne figuras reconocibles provenientes del cine, la música y la literatura, junto a otras de carácter más íntimo y personal. Por otro, la serie Formas de estar, que a partir de objetos cotidianos habilita múltiples interpretaciones, invitando al espectador a proyectar su propia mirada y experiencia.

El acto inaugural contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, de la Dirección de Patrimonio y Museos, y de un numeroso público amante del arte.

En primer lugar, tomó la palabra la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín, quien agradeció a la artista por su presencia y expresó: "Me conmoví al conocer la obra de Clara. Estoy muy contenta de que nos acompañe y de poder compartir esto con nuestra comunidad, con estudiantes y con el público en general. Estos espacios generan encuentro, conversación, pensamiento crítico y nos reúnen alrededor de las obras".

Por su parte, la directora del Museo de Bellas Artes, Gabriela Brouwer, destacó el recorrido de la artista: "Clara es catamarqueña, pero se formó en Tucumán en el campo de la medicina, especializada en psiquiatría, y eso atraviesa profundamente su obra". En este sentido, explicó que uno de los cuerpos de trabajo —la serie de platos— remite a procesos de introspección, a los vínculos con el otro y con uno mismo, y a la posibilidad de reencuentro a partir de objetos cotidianos que resultan cercanos. "Allí no se habla de individualidad, sino de una dimensión colectiva", señaló. En contraste, el otro cuerpo, centrado en los retratos, aborda lo social y aquello que compartimos culturalmente, como el cine, la música y figuras reconocidas.

Asimismo, remarcó el recorrido reciente de la artista y su vínculo con el referente tucumano Iván Ríos, subrayando cómo esa experiencia se refleja en su práctica pictórica.

Para finalizar, Clara Bolomo agradeció el recibimiento del museo y su equipo: "Yo esperaba amabilidad en Catamarca, pero esto superó todo. El montaje es muy profesional, un verdadero lujo. Estoy muy contenta y agradecida de poder traer mi obra aquí". También dedicó palabras de gratitud al público presente, a sus afectos y al encuentro compartido.

La muestra puede visitarse de manera gratuita en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela, ubicado en San Martín 316, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20, y los sábados de 9 a 13 horas, hasta el 2 de mayo.