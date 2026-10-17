Cómo estará el tiempo este fin de semana en Catamarca

La Capital tendrá jornadas nubladas y temperaturas máximas de entre 18 y 19 grados. Para el lunes se esperan ráfagas de viento norte de hasta 70 kilómetros por hora.

El pronóstico para San Fernando del Valle de Catamarca anticipa un fin de semana con cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y presencia de viento del norte. Además, podrían registrarse lloviznas durante las primeras horas de este sábado.

Según los datos difundidos por la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Capital, este sábado la temperatura mínima rondará los 15°C y la máxima llegará a los 19°C. El cielo estará nublado, con probabilidad de lloviznas durante la madrugada y el amanecer. El viento soplará del norte, entre 20 y 40 kilómetros por hora, y se estiman precipitaciones de entre 0 y 5 milímetros.

Cómo estará el tiempo el domingo

Para este domingo 18 de octubre, se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 18°C.

El viento norte continuará con velocidades de entre 20 y 40 kilómetros por hora. No se prevén precipitaciones durante la jornada.

El lunes aumentará la intensidad del viento

El lunes 19 se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 21°C.

La principal característica será la intensificación del viento norte, que podría alcanzar ráfagas de entre 40 y 70 kilómetros por hora.