Catamarca logró dos nominaciones a los premios Martín Fierro Federal

La televisión catamarqueña vuelve a posicionarse en el escenario nacional con dos importantes nominaciones a los Premios Martín Fierro Federal, otorgados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Los reconocimientos distinguen tanto la labor de un conductor catamarqueño como a una producción televisiva local.

Entre las nominaciones dadas a conocer por APTRA, se destaca la del conductor Marcos Palacio, quien fue nominado en la categoría Labor de Animación / Conducción Masculina, por su desempeño al frente del programa "Una mañana Glam", emitido por Canal 10 de Catamarca.

Esta distinción pone de relieve el trabajo del comunicador y su participación en la televisión local, proyectando su labor hacia uno de los reconocimientos más importantes de la radio y la televisión del interior argentino.

Por otra parte, el programa "De nuestras manos a tu casa", emitido por Catamarca Radio y Televisión, competirá en el rubro Agropecuario.

La nominación representa un reconocimiento a las producciones audiovisuales que ponen en valor las actividades vinculadas al sector productivo y agropecuario, contribuyendo a visibilizar el trabajo y las historias que forman parte de la identidad regional.

Ambas nominaciones constituyen una noticia alentadora para el ámbito de la comunicación catamarqueña, ya que reflejan el talento, la creatividad y el compromiso de quienes trabajan diariamente en la producción de contenidos televisivos.

De esta manera, Catamarca vuelve a tener presencia en los Premios Martín Fierro Federal, una distinción que reconoce la labor de profesionales y producciones de distintos puntos del país y que representa una valiosa oportunidad para dar visibilidad al trabajo de los medios del interior.