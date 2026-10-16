El Colegio Guadalupe homenajeó al Beato Esquiú con una gran Justa del Saber

En el marco de las actividades conmemorativas por el Bicentenario del natalicio del Beato Mamerto Esquiú, el Colegio Privado Nuestra Señora de Guadalupe llevó adelante una justa del saber destinada a profundizar el conocimiento sobre su figura, su legado y su importancia para la historia. La iniciativa se desarrolló como parte del Proyecto Institucional del Departamento de Ciencias Sociales y reunió a estudiantes del Nivel Secundario en una experiencia que combinó aprendizaje, fe y compromiso con la memoria histórica.

La propuesta tuvo como objetivo generar un espacio de investigación y estudio en torno a la vida del Beato Esquiú, mediante la participación activa de los alumnos y el acompañamiento de los docentes. A lo largo de distintas etapas, los estudiantes trabajaron en la preparación del certamen, incorporando conocimientos y profundizando en los aspectos vinculados con la figura homenajeada.

La justa del saber se convirtió así en una actividad institucional que vinculó los contenidos educativos con la valoración de las raíces históricas y culturales. En el contexto del Bicentenario de su natalicio, el colegio impulsó esta iniciativa para que los alumnos pudieran acercarse al legado de Esquiú a través del estudio, la investigación y el intercambio de conocimientos.

La actividad también permitió integrar a distintos miembros de la comunidad educativa en una propuesta compartida, en la que la preparación académica se complementó con el reconocimiento de valores asociados a la figura del Beato, como la humildad, la sabiduría y el amor a la Patria.

Todo comenzó en agosto

El certamen comenzó a desarrollarse en agosto y avanzó a través de diferentes instancias hasta llegar a la jornada final. Durante ese período, participaron todos los alumnos del Nivel Secundario, organizados en dos grupos de acuerdo con el ciclo educativo al que pertenecen.

La división establecida para la competencia contempló las siguientes categorías:

Ciclo Básico: estudiantes de 1.º a 3.º año.

Ciclo Orientado: estudiantes de 4.º a 6.º año.

Esta organización permitió que los participantes compitieran dentro de sus respectivos ciclos, de acuerdo con los años de formación correspondientes. Los alumnos se prepararon especialmente para la propuesta, dedicándose a investigar y estudiar con el propósito de ampliar sus conocimientos sobre el Beato Mamerto Esquiú.

El proceso de preparación constituyó una parte central de la experiencia. La participación no quedó limitada a la instancia final, sino que comprendió un recorrido iniciado meses antes, durante el cual los estudiantes debieron involucrarse en el estudio de la figura histórica y en la construcción de los conocimientos necesarios para afrontar el desafío.

La iniciativa, impulsada desde el Departamento de Ciencias Sociales, promovió de esta manera el trabajo educativo sostenido y el compromiso de los alumnos con una actividad institucional que puso en primer plano la historia y los valores vinculados con el Beato Esquiú.

La instancia final se realizó en San Isidro

La etapa decisiva de la justa del saber tuvo lugar el jueves 15 de octubre, en las instalaciones del Colegio Privado Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en la ciudad de San Isidro, departamento Valle Viejo.

La jornada reunió a los participantes y a quienes tuvieron a su cargo la evaluación del certamen. El jurado estuvo integrado por el Mgter. Marcelo Gershani, el supervisor Lic. Alejandro Bracamonte, docentes del Departamento de Ciencias Sociales, el bibliotecario y auxiliares de la institución educativa.

La conformación del jurado incorporó distintas funciones vinculadas con la actividad educativa y el funcionamiento del establecimiento. Sus integrantes participaron en la instancia final de una propuesta que había convocado a los estudiantes desde agosto y que culminó luego de un proceso de preparación e investigación.

Primer año C y quinto año B se consagraron ganadores

Tras la realización de la instancia final, se dieron a conocer los cursos ganadores de la justa del saber dedicada al Beato Mamerto Esquiú. En el Ciclo Básico, el resultado favoreció a los alumnos de 1.º año C, mientras que en el Ciclo Orientado se impuso 5.º año B.

Los resultados reconocieron la participación y la preparación de los estudiantes en una competencia que tuvo como eje el conocimiento de la figura y el legado del Beato Esquiú. Ambos cursos se destacaron dentro de sus respectivas categorías y fueron distinguidos durante el cierre de la actividad.

La organización por ciclos permitió que el reconocimiento alcanzara a estudiantes de distintos años de la educación secundaria, en el marco de una propuesta que involucró a todo el nivel. De esta manera, la justa del saber articuló la participación general de los alumnos con una instancia competitiva en la que se reconocieron los desempeños de los cursos ganadores.

Certificados, medallas y trofeos

Durante la jornada final se realizó la entrega de reconocimientos a los alumnos. Los estudiantes recibieron certificados, medallas, trofeos y un denario del Beato Esquiú, como parte del cierre de la competencia.

La entrega de estos elementos acompañó la celebración de los resultados y permitió distinguir a quienes participaron de las distintas etapas del certamen. El reconocimiento estuvo vinculado con el trabajo de preparación desarrollado desde agosto y con el compromiso asumido por los estudiantes para profundizar en el conocimiento del homenajeado.

Asimismo, la institución distinguió a docentes, miembros del jurado y otras personas que brindaron su servicio y compromiso para que la justa del saber pudiera llegar a su instancia final.