Cómo gestionar el reintegro del 100% en medicamentos para jubilados de PAMI en abril de 2026

l Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, continúa en marzo de 2026 con la entrega gratuita de medicamentos para sus afiliados.

El beneficio abarca tanto tratamientos para enfermedades crónicas como fármacos de alto costo, garantizando que los adultos mayores puedan acceder a los remedios esenciales sin que esto implique un gasto adicional.

Esta medida busca proteger la salud de los jubilados y pensionados, facilitando el acceso a medicamentos indispensables y evitando que los costos de los tratamientos impacten en su economía. Sin embargo, el acceso universal a remedios más comunes ahora está sujeto a condiciones económicas y sociales, según la nueva normativa del organismo.

Para medicamentos de uso habitual, PAMI aplica descuentos que van del 40% al 80%. Aquellos afiliados que no puedan cubrir ni siquiera esa fracción del costo pueden solicitar el Subsidio por Razones Sociales, que garantiza la gratuidad total. La aprobación de este beneficio depende de un análisis socioeconómico realizado por la obra social para determinar si la persona realmente necesita asistencia económica.

Quiénes pueden acceder a medicamentos comunes sin costo

La entrega gratuita de remedios habituales ya no es automática para todos los afiliados. PAMI implementó un sistema de evaluación para identificar quiénes pueden recibir el 100% de bonificación:

Los ingresos del solicitante deben ser inferiores a 1,5 haberes mínimos . En hogares con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) , el límite aumenta a tres haberes mínimos.

. En hogares con una persona con , el límite aumenta a tres haberes mínimos. Para acceder al subsidio, el afiliado no puede estar registrado en otra obra social ni contar con cobertura de medicina prepaga.

El afiliado no debe ser dueño de más de un inmueble ni de vehículos de lujo; tampoco puede poseer embarcaciones o aeronaves, salvo excepciones por convivencia con personas con CUD.

Cómo gestionar el subsidio de PAMI

El trámite se realiza de manera online, siguiendo estos pasos:

Ingresar a la página oficial: pami.org.ar. En "Trámites Web", seleccionar "Medicamentos sin cargo por subsidio social". Completar el formulario, cargando datos personales, situación económica y receta médica. Esperar la evaluación del organismo, que confirmará si se cumplen los requisitos. Retirar los medicamentos gratuitos en la farmacia indicada por el sistema.

Medicamentos esenciales sin costo para los afiliados: cuáles están incluidos

PAMI garantiza la entrega sin costo de aproximadamente 160 medicamentos esenciales para enfermedades crónicas y de alto costo. Entre ellos se incluyen tratamientos para:

Diabetes: insulina, hipoglucemiantes y tiras reactivas.

Enfermedades cardíacas y colesterol alto.

Osteoporosis y artritis reumatoidea.

Tratamientos oncológicos y oncohematológicos.

VIH y hepatitis B y C.

Trasplantes: inmunosupresores y fármacos esenciales postoperatorios.

Insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo.

Medicamentos oftalmológicos intravítreos.

Enfermedades fibroquísticas y trastornos hematopoyéticos.

Todos los jubilados y pensionados mayores de 60 años afiliados a PAMI pueden retirar estos medicamentos sin costo en farmacias adheridas de manera rápida y sencilla.

Cómo mantener los aportes de PAMI en tu obra social al jubilarte

Los trabajadores en relación de dependencia cuyos aportes se destinan a una obra social pueden seguir enviando esos fondos a la misma entidad una vez que se jubilen. La misma regla aplica para los monotributistas: al alcanzar la jubilación, los aportes pueden continuar dirigidos a su obra social habitual.

Evitar el alta automática en PAMI: Es fundamental que, al iniciar los trámites jubilatorios, los beneficiarios no se registren automáticamente en PAMI, ya que hacerlo podría hacerlos perder el derecho a mantener la cobertura de su obra social actual.

Mantener servicios de medicina prepaga: Aquellos afiliados a una prepaga pueden conservar sus servicios de salud incluso después de jubilarse, independientemente de la afiliación al PAMI. En este caso, los aportes seguirán llegando al organismo, pero será necesario seguir pagando la cuota mensual de la prepaga para garantizar la continuidad del servicio.