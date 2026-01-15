Cómo hacer ensalada de lentejas en 20 minutos

La ensalada de lentejas combina lentejas cocidas, zanahoria rallada y maní tostado, y se destaca por su sencillez y sabor. Para prepararla, hay que cocinar las lentejas hasta que estén tiernas y escurrirlas bien para evitar exceso de agua. Luego se pela y ralla la zanahoria, se tuesta el maní si se desea intensificar su sabor y se mezclan todos los ingredientes en un bol grande.

Una vez integrados, se añade aceite, jugo de limón y sal a gusto, y se revuelve suavemente para no romper las lentejas. Es importante que la zanahoria esté rallada o cortada en tiras finas para facilitar la mezcla y lograr una textura pareja. También distribuir bien los ingredientes para asegurar que cada porción tenga todos los componentes.

El maní puede tostarse para aportar mayor crocancia, aunque también puede utilizarse crudo según preferencia. Ajustar la cantidad de aceite y limón permite equilibrar la acidez y el sabor general de la ensalada.

Cómo personalizar esta ensalada de lentejas

Para personalizar la receta, la zanahoria puede reemplazarse por zapallo o remolacha cocida, y el maní por nueces o almendras. También es posible sumar hierbas frescas como perejil o cilantro, o incorporar semillas de calabaza para aportar textura. Esta ensalada puede servirse sola como plato principal liviano o acompañada de pan integral.

Otras opciones para personalizar la ensalada incluyen sumar cebolla morada en pluma o pepino en cubos para aportar frescura, agregar un toque de especias como comino, pimentón o curry para intensificar el sabor, o incorporar queso en cubos, como fresco o feta, para darle mayor cremosidad. También se puede variar el aderezo con mostaza suave o vinagre de manzana, logrando nuevas combinaciones sin perder la base simple y nutritiva del plato.