Cómo protegerse del sol en verano: recomendaciones para evitar daños en la piel

Con la llegada del verano y el incremento sostenido de las temperaturas, el Ministerio de Salud de la provincia renovó una serie de recomendaciones destinadas a prevenir los efectos nocivos de la exposición prolongada al sol. Los profesionales advierten que, si no se toman los recaudos necesarios, la radiación ultravioleta puede generar consecuencias graves para la salud, entre ellas envejecimiento prematuro de la piel, lesiones oculares como cataratas y, en los casos más severos, distintos tipos de cáncer de piel.

Desde el área de Salud remarcan que la exposición excesiva al sol representa un riesgo para toda la población, pero subrayan que existen grupos particularmente vulnerables. Entre ellos se encuentran las personas embarazadas; los bebés y niños pequeños; los adultos mayores de 65 años; y quienes padecen enfermedades crónicas, como afecciones respiratorias o cardíacas, hipertensión arterial, obesidad y diabetes. En estos casos, la prevención y el cuidado deben ser aún más estrictos.

Uno de los principales consejos difundidos por los especialistas es evitar la exposición directa al sol entre las 10 de la mañana y las 16.30, franja horaria en la que los rayos ultravioleta alcanzan su mayor intensidad. En ese sentido, recomiendan priorizar la permanencia en espacios sombreados y bien ventilados, especialmente durante las jornadas de calor extremo.

El uso adecuado del protector solar ocupa un lugar central dentro de las recomendaciones oficiales. Los profesionales aconsejan aplicar un producto con factor de protección solar (FPS) 30 o superior, colocándolo al menos 30 minutos antes de la exposición al sol. Además, el protector debe renovarse cada dos horas y siempre después de salir del agua o ante una sudoración excesiva.

En el caso de los bebés menores de un año, la indicación es clara: no deben recibir sol directo bajo ningún concepto. A partir de los seis meses, pueden utilizar protector solar con FPS 50 o mayor, aplicándolo de manera regular y respetando los tiempos de renovación recomendados.

Desde el Ministerio de Salud también recuerdan que el protector solar debe usarse todos los días, incluso cuando el cielo se encuentra nublado. Esto se debe a que las nubes no bloquean completamente la radiación ultravioleta, por lo que el riesgo de daño en la piel persiste aun sin sol pleno. La recomendación se extiende, además, a la exposición a fuentes artificiales de radiación, como las camas solares, cuyo uso desaconsejan por completo.

Otro punto destacado es la correcta aplicación del protector. Los especialistas indican que no debe limitarse solo a brazos y rostro, sino también a zonas especialmente sensibles como las partes calvas de la cabeza, orejas, cuello, nariz, manos y empeines de los pies. Asimismo, se recomienda el uso de protector labial con FPS para prevenir lesiones en esa zona.

En cuanto a quienes realizan actividad física al aire libre, Salud aconseja hacerlo en horarios de menor temperatura, preferentemente a primera hora de la mañana o al caer la tarde. También recomiendan utilizar ropa holgada, liviana y de colores claros, cubrir la cabeza con gorros o pañuelos y llevar siempre una botella de agua para mantenerse hidratado. La hidratación, enfatizan, debe ser constante: antes, durante y después del ejercicio.

Finalmente, los profesionales resaltan la importancia de leer atentamente las instrucciones y advertencias del rótulo de cada protector solar, ya que su correcta utilización es clave para garantizar una protección eficaz. La prevención, concluyen desde el Ministerio, es la herramienta más efectiva para reducir los riesgos asociados a la exposición solar y disfrutar del verano de manera saludable y segura.