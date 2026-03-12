¿Cómo va a estar el clima este jueves en Catamarca?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un jueves con condiciones inestables en Catamarca, otra vez. De hecho se anuncian tormentas aisladas a lo largo de prácticamente toda la jornada y probabilidades de precipitaciones, que vale aclarar van de los del 10% y el 40% en los distintos momentos del día.

Luego de la madrugada en la que se registró la mínima de 19 grados, el pronóstico marca que durante la mañana la probabilidad de tormentas se mantendrá en un rango de que no superará el 40%. La temperatura ascenderá hasta los 22 grados, mientras que el viento continuará entre 13 y 22 km/h, esta vez con dirección predominante del Norte.

Para la tarde se espera nuevamente inestabilidad con tormentas aisladas. No obstante será el período más cálido del día, con una temperatura que alcanzará los 27 grados. El viento disminuirá su intensidad y soplará entre 7 y 12 km/h, con dirección del Noreste.

Finalmente, durante la noche persistirán las chances de mal tiempo con una temperatura que descenderá a 24 grados. El viento continuará leve, entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante ahora del Norte.

El SMN pronostica que las lluvias nos darán un respiro durante el viernes pero regresarán durante el sábado. Para el domingo, de momento no se anuncian precipitaciones pero estas podrían regresar en la tarde/noche del lunes.

