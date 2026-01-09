¿Cómo va a estar el clima este viernes en Catamarca?

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes comenzó con chaparrones aislados durante la madrugada y el registró de una mínima de 16 grados.

Durante la mañana, el escenario continuará siendo inestable. Se prevén nuevamente chaparrones aunque con una disminución en la probabilidad de lluvias, que se ubicará entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura subirá levemente a los 18 grados, mientras que el viento aumentará su intensidad, con velocidades de 7 a 12 km/h, manteniendo dirección predominante del Sudoeste.

Hacia la tarde, las condiciones el SMN indica la presencia de tormentas aisladas. En este período se alcanzará la temperatura máxima del día, con 27 grados, y se registrarán vientos más intensos, de 13 a 22 km/h, rotando al sector Sudeste.

Finalmente, durante la noche, el tiempo tenderá a estabilizarse. Se espera un cielo parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias. La temperatura descenderá hasta los 22 grados, mientras que el viento continuará incrementando su intensidad, con valores de entre 23 y 31 km/h, predominando del Noreste.