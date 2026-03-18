Compromiso solidario: la filial de Racing Catamarca acompañó a la Escuela Rural de Los Talas

La Escuela Rural N° 72 de Los Talas, ubicada en el departamento Ambato, fue escenario de una jornada cargada de emoción, compromiso y acompañamiento comunitario, impulsada por integrantes de la filial de Racing Club.

La institución educativa, que es apadrinada desde hace tiempo por los racingistas catamarqueños, recibió la visita de los voluntarios en el marco de una actividad solidaria orientada a fortalecer el vínculo con la comunidad educativa rural y acompañar el inicio del ciclo lectivo.

El encuentro no solo tuvo un carácter asistencial, sino también social y afectivo, con una fuerte participación de alumnos, docentes y colaboradores.

Entrega de kits escolares para el inicio de clases

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la distribución de kits escolares completos destinados a los estudiantes, con el objetivo de brindar herramientas concretas para el desarrollo de las actividades educativas.

Los alumnos recibieron materiales esenciales para el ciclo lectivo, entre ellos mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices, colores, témperas, regla y cartucheras.

La entrega de estos elementos responde a la necesidad de acompañar el inicio de clases en contextos rurales, donde el acceso a recursos puede resultar limitado.

Aporte desde el ropero comunitario

Además de los útiles escolares, la filial impulsó una segunda línea de ayuda a través de su ropero comunitario, ampliando el alcance de la asistencia.

En este marco, se entregaron:

Prendas de vestir

Calzado para niños, niñas y adultos

A esto se sumaron materiales complementarios para el ámbito educativo, tales como:

Libros

Revistas

Cartulinas

Papel afiche

Esta combinación de aportes permitió cubrir distintas necesidades de la comunidad, tanto en lo educativo como en lo cotidiano.

Juegos, abrazos y una bandera como símbolo

La jornada no se limitó a la entrega de donaciones. También estuvo atravesada por momentos de interacción, alegría y cercanía entre los visitantes y los estudiantes.

Los alumnos recibieron a la delegación con entusiasmo, en un clima de celebración que incluyó: juegos compartidos, abrazos y expresiones de afecto.

Como gesto simbólico, los estudiantes entregaron una bandera del club, reflejando el vínculo construido a lo largo del tiempo entre la institución educativa y la filial de Racing Club.

El rol del padrinazgo y el trabajo sostenido

La actividad se enmarca dentro de una relación de padrinazgo que la filial mantiene con la escuela desde hace tiempo, lo que permite dar continuidad a este tipo de acciones.

Este vínculo sostenido en el tiempo facilita no solo la organización de jornadas solidarias, sino también el conocimiento directo de las necesidades de la comunidad educativa.

En ese sentido, la iniciativa no aparece como un hecho aislado, sino como parte de un trabajo continuo de acompañamiento.

El compromiso de socios y colaboradores

Desde la organización destacaron especialmente el rol de quienes hicieron posible la jornada. El aporte de socios, hinchas y colaboradores fue clave para reunir los elementos entregados durante la visita.

La colecta solidaria permitió reunir tanto útiles escolares como ropa y materiales, evidenciando un trabajo previo de coordinación y participación comunitaria. Este compromiso colectivo se presenta como uno de los pilares fundamentales de la actividad, que se sostiene en la colaboración de múltiples actores.

Según remarcaron desde la filial, el objetivo de este tipo de iniciativas es acompañar a las comunidades del interior y fortalecer los lazos con la educación rural.

La jornada en la Escuela Rural N° 72 de Los Talas refleja ese propósito, al combinar asistencia material con un componente humano centrado en la cercanía y el intercambio.

En ese marco, la presencia de la filial de Racing Club no solo aportó recursos concretos, sino que también generó un espacio de encuentro que refuerza el vínculo entre la institución y la comunidad.