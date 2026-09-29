Con coplas y danza, la Feria del Libro homenajea a Juan Alfonso Carrizo

La Feria del Libro de Catamarca rendirá homenaje a Juan Alfonso Carrizo al cumplirse 100 años de la primera publicación de sus recopilaciones de coplas y cantos populares de Catamarca, en una actividad que buscará recuperar la vigencia de una obra considerada fundamental para el patrimonio cultural de la provincia.

El encuentro se desarrollará el miércoles 7 de octubre, a las 18 horas, en el Auditorio 1 del Salón Peregrina Zárate del Predio Ferial Catamarca. La propuesta reunirá diferentes expresiones y disciplinas vinculadas con la obra de Carrizo, combinando música, literatura, investigación y danza.

El homenaje tendrá como eje la recuperación de las expresiones de la tradición oral catamarqueña y el trabajo de recopilación realizado por Carrizo, pero también permitirá poner en circulación nuevas investigaciones vinculadas con materiales que permanecían inéditos.

La actividad propone así un recorrido que parte de las coplas y los cantos populares recopilados hace un siglo y llega hasta trabajos que actualmente buscan recuperar documentos vinculados con esa misma tradición.

Las coplas como punto de partida

El encuentro comenzará con la entonación de coplas a cargo del colectivo Comadres de Eulalia, integrado por mujeres que trabajan en la recuperación y valorización de la copla como manifestación cultural tradicional.

La participación del colectivo permitirá abrir el homenaje desde una expresión directamente relacionada con la tradición oral que Carrizo investigó y recopiló.

Luego será presentada "Canto Rodado: Coplas del Cancionero de Catamarca de Juan Alfonso Carrizo", una propuesta coordinada por Arturo Herrera, con una selección realizada por Florencia Leiva, Florencia Lastra y Luján Maciel. La publicación invita a acercarse nuevamente a la riqueza de la tradición oral catamarqueña a través del trabajo de recopilación desarrollado por Carrizo. La propuesta busca volver a escuchar esas voces populares y reconocer en ellas temas, sentimientos y formas de expresión que continúan teniendo vigencia.

De esta manera, el homenaje no se limita a recordar la tarea realizada por el investigador, sino que plantea una aproximación actual a los materiales que reunió y a las expresiones culturales que forman parte del patrimonio de Catamarca.

El rescate de materiales inéditos

Uno de los momentos centrales de la jornada será la charla titulada "Antiguos cantos populares de Catamarca. Recopilaciones inéditas de Belén y Andalgalá". La exposición estará a cargo de profesionales de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, quienes darán a conocer parte del trabajo que se desarrolla actualmente sobre materiales que Carrizo había reunido como complemento de su primera obra dedicada a las recopilaciones de Catamarca.

Se trata de textos mecanografiados inéditos que permanecieron como parte de ese trabajo de recopilación y que ahora son objeto de tareas de recuperación, organización y puesta en valor.

El material tiene además una particularidad: está vinculado con la tradición oral de Belén y Andalgalá, incorporando documentos que permiten ampliar el conjunto de expresiones populares reunidas por Carrizo. La investigación actual busca, de este modo, recuperar esos textos y volver a ponerlos en circulación como parte de un patrimonio documental relacionado con la cultura oral catamarqueña.

Ordenamiento, clasificación y digitalización

En el proceso de recuperación de estos documentos tuvo un papel destacado la licenciada Marta Ruiz, quien realizó diferentes tareas sobre el material reunido por Carrizo.

Su trabajo incluyó:

Ordenamiento de los textos mecanografiados.

de los textos mecanografiados. Clasificación del material.

del material. Digitalización de los documentos.

de los documentos. Elaboración de una introducción sobre la figura de Juan Alfonso Carrizo.

Estas tareas forman parte de un proyecto que actualmente se encuentra en proceso editorial y que contempla la publicación de una nueva obra. La presentación oficial de esa publicación está prevista para 2027, por lo que el homenaje de la Feria del Libro permitirá anticipar parte de un trabajo que todavía se encuentra en desarrollo.

La recuperación de los documentos de Belén y Andalgalá representa así otro de los ejes de la actividad, al vincular la obra ya conocida de Carrizo con materiales que hasta el momento permanecían inéditos.

Un patrimonio documental que vuelve a circular

El proyecto editorial permitirá recuperar y poner nuevamente en circulación un patrimonio documental vinculado con la tradición oral de Belén y Andalgalá.

La tarea de investigación y organización de los textos mecanografiados busca preservar ese material y facilitar su acceso a través de una nueva publicación. En ese sentido, el homenaje adquiere una dimensión que combina la memoria de una obra histórica con el trabajo contemporáneo de recuperación documental. A 100 años de aquella primera publicación, la actividad permitirá conocer no solo parte de las recopilaciones que ya forman parte de la obra de Carrizo, sino también los avances sobre materiales que todavía no fueron publicados.

El proceso contempla una nueva obra cuya presentación oficial está prevista para 2027, continuando así el trabajo de rescate y valorización de las investigaciones realizadas por el investigador.

La danza como cierre del homenaje

El homenaje concluirá con el cuadro de danza "Juan Alfonso Carrizo: Ayer y Hoy", a cargo del Ballet Folklórico Estable Municipal e invitados.

La propuesta artística funcionará como cierre de una jornada que recorrerá distintos lenguajes vinculados con la obra de Carrizo. La danza permitirá enlazar las expresiones que el investigador recopiló con las manifestaciones artísticas que actualmente continúan recreando el patrimonio cultural catamarqueño.

De esta manera, las coplas, la literatura, la investigación documental y la danza formarán parte de una misma actividad destinada a recuperar la vigencia de la obra de Carrizo y su aporte al conocimiento de la cultura popular de la provincia.