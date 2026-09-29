Valle Chico: charla para empresas interesadas en la licitación de locales comerciales

La Federación Económica de Catamarca (FEC) convocó a PyMEs y empresas catamarqueñas a participar de una charla informativa destinada a quienes tengan interés en la licitación de los locales comerciales del complejo de Valle Chico.

El encuentro tendrá como objetivo brindar información concreta sobre las características de la licitación, las condiciones necesarias para participar y los distintos aspectos que deberán conocer las empresas y emprendimientos interesados en acceder a los espacios comerciales. La charla estará encabezada por el titular de la FEC, Marcelo Coll, junto al ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, quienes brindarán detalles de la propuesta y responderán a las inquietudes vinculadas con el proceso de licitación.

La convocatoria busca que los potenciales interesados puedan contar con información suficiente para analizar las condiciones planteadas y evaluar su participación en el proceso.

Cuándo y dónde será la charla

La actividad se realizará este miércoles 30 de septiembre a las 9 horas, en la sede de la Federación Económica de Catamarca.

El encuentro tendrá lugar en:

Institución: Federación Económica de Catamarca.

Federación Económica de Catamarca. Fecha: miércoles 30 de septiembre.

miércoles 30 de septiembre. Horario: 9 horas.

9 horas. Dirección: calle Esquiú 861.

calle Esquiú 861. Lugar: Paseo Los Lapachos, local 11.

Paseo Los Lapachos, local 11. Destinatarios: PyMEs y empresas catamarqueñas interesadas en participar de la licitación.

La FEC destacó la importancia de que las empresas y emprendimientos interesados puedan acercarse al encuentro para conocer directamente los aspectos vinculados con la propuesta comercial y las condiciones de participación.

Información sobre la licitación de los locales

Uno de los principales objetivos de la charla será explicar los detalles de la licitación de los locales comerciales de Valle Chico. La actividad permitirá a los interesados acceder a información relacionada con las condiciones que deberán cumplir quienes quieran participar del proceso, además de conocer los elementos necesarios para evaluar la posibilidad de acceder a uno de los espacios disponibles.

La presencia de Marcelo Coll, titular de la Federación Económica de Catamarca, y de Fidel Sáenz, ministro de Vivienda y Urbanización, permitirá abordar la propuesta desde los ámbitos institucionales involucrados.

La convocatoria está dirigida específicamente al sector empresarial catamarqueño, con una invitación abierta a PyMEs y empresas que analicen la posibilidad de participar de la licitación. De acuerdo con lo expresado desde la Federación Económica, la intención es que quienes tengan interés puedan conocer la propuesta antes de tomar una decisión respecto de su participación.

Empresas y emprendimientos catamarqueños

Desde la FEC remarcaron el significado que puede tener esta convocatoria para el sector privado local. "Es una oportunidad para que las empresas y emprendimientos catamarqueños puedan conocer la propuesta y evaluar su participación en este nuevo espacio comercial", señalaron desde la institución.

La definición resume uno de los principales objetivos de la reunión: generar un ámbito en el que los potenciales participantes puedan interiorizarse sobre la propuesta y contar con información antes de avanzar en el proceso. La charla se presenta así como una instancia informativa para las empresas que busquen conocer las características de los locales comerciales de Valle Chico y las condiciones establecidas para participar de la licitación.

En ese marco, la invitación apunta a facilitar el acceso a la información y promover el contacto directo entre los interesados y las autoridades vinculadas con la propuesta.