Neblina y llovizna en rutas provinciales: solicitan circular con precaución

Vialidad Provincial informó el estado de distintas rutas de la provincia para este martes 29 de septiembre y solicitó a los conductores extremar las medidas de precaución debido a las condiciones registradas en varios sectores.

La presencia de neblina y llovizna genera una disminución de la visibilidad y condiciones que requieren mayor atención por parte de quienes transitan por los caminos provinciales. Frente a este escenario, el organismo recomendó adecuar la conducción a las condiciones existentes y mantener las medidas necesarias para circular de manera segura.

Entre las principales recomendaciones difundidas se encuentran:

Reducir la velocidad .

. Respetar las distancias de seguridad .

. Conducir con especial precaución .

. Mantener una atención especial ante la disminución de la visibilidad .

. Tener en cuenta las condiciones de la calzada .

. Extremar los cuidados ante la presencia de animales sobre la ruta.

Cuesta El Portezuelo: neblina y llovizna

Uno de los sectores señalados por Vialidad Provincial es la Cuesta El Portezuelo, donde las condiciones meteorológicas requieren especial atención.

En el tramo comprendido desde el Campamento de Vialidad hacia la cumbre, se registra neblina y llovizna. Ante esta situación, el organismo solicita a los conductores circular con precaución. La presencia simultánea de estos fenómenos obliga a extremar los cuidados durante el recorrido, particularmente por la reducción de la visibilidad y las condiciones que presenta la calzada.

Desde Vialidad Provincial se insiste en la necesidad de reducir la velocidad y mantener una distancia de seguridad adecuada, como parte de las medidas destinadas a transitar por este sector en las condiciones informadas durante la jornada.

Advertencia por animales en la Ruta Provincial N° 42

Otro de los puntos que presenta condiciones de circulación que requieren precaución se encuentra sobre la Ruta Provincial N° 42.

En este caso, el tramo afectado se extiende entre el puesto policial ubicado en la cumbre y Tintigasta. Allí se presentan también neblina y llovizna, lo que disminuye las condiciones de visibilidad para quienes circulan por la zona. A esta situación se suma una advertencia adicional: se registra presencia de animales sobre la calzada.

La combinación de ambos factores hace necesario extremar la atención durante todo el trayecto. Por un lado, la neblina y la llovizna pueden dificultar la visualización del camino; por otro, la presencia de animales sobre la calzada constituye un elemento adicional que los conductores deben tener en cuenta al desplazarse por el sector.

Por este motivo, Vialidad Provincial solicita circular con especial precaución y respetar las recomendaciones de seguridad para evitar situaciones de riesgo durante el recorrido.

También hay neblina y llovizna en la Ruta Provincial N° 2

La situación también fue informada en la Ruta Provincial N° 2, donde las condiciones meteorológicas afectan otro de los recorridos provinciales.

En este caso, el sector señalado se encuentra desde el puesto policial de la cumbre hacia Anquincila. Allí se registra igualmente neblina y llovizna, por lo que se solicita a quienes transiten por la zona hacerlo con especial atención. El organismo provincial incluyó este tramo entre los sectores que requieren una conducción especialmente cuidadosa durante la jornada de este martes 29 de septiembre.

Extremar las medidas de seguridad

Ante el panorama informado para este martes, Vialidad Provincial solicita a los conductores extremar las medidas de precaución y adaptar la circulación a las condiciones que se presentan en cada uno de los sectores mencionados.

La recomendación central es reducir la velocidad, respetar las distancias de seguridad y conducir con especial precaución frente a la disminución de la visibilidad y las condiciones de la calzada.

En el caso particular de la Ruta Provincial N° 42, además, se suma la necesidad de prestar atención ante la presencia de animales sobre la calzada.

El informe del organismo busca advertir a quienes deban circular por estos recorridos provinciales sobre las condiciones registradas y reforzar la importancia de adoptar una conducción preventiva mientras persistan la neblina y la llovizna en los distintos tramos señalados.