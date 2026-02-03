Con más de 60 motos, el enduro corrió su tercera fecha en Anquincila

Durante el último fin de semana el campeonato de verano de enduro se corrió por los paisajes naturales de la villa de Anquincila, departamento Ancasti.
El rugir de las motos le dio un marco diferente con mucha adrenalina y destrezas para los lugareños y visitantes quienes desafiando las condiciones climáticas llegaron al camping municipal y vivieron un gran espectáculo deportivo.
La organización a cargo de Marcelo Gallo y equipo le pusieron el sonido a la jornada del domingo que por las condiciones climáticas despertó a Anquincila en silencio al cortarse el servicio de energía eléctrica.
Sin embargo eso no fue inconveniente para que los más de 60 enduristas que llegaron del valle Central, de departamentos del interior de la provincia y de provincias vecinas como Tucumán y Santiago del Estero brindarán un espectáculo deportivo de alto nivel.
La tercera fecha del campeonato de verano del enduro local contó con el auspicio de la municipalidad de Ancasti y auspiciantes privados, quedando la calificación por categorías de la siguiente manera:
SENIOR A
1 Carrizo Ignacio
2 Prevedello Facundo
SENIOR B
1 Lizondo Pablo
2 Zalazar Antonio
3 Ovejero GabrielL
JUNIOR A
1 Zapata Adrian
2 Espeche Victor
JUNIOR B
1 Veron Jeremias
2 Codigoni Eluney
3 Barrionuevo Nazareno
MASTER PRINCIPIANTES
1 Romero Joaquin MTR
2 Gershani Fabricio
3 Gomez Dario
MASTER B
1 Barrionuevo Hugo
2 Guillou Luciano
3 Stivala Jose Ignacio
MASTER C
1 Sanchez Rafael
2 Ovejero Raul
3 Benavidez Abram
MASTER D
1 Bustos Juan
MASTER LEYENDA
1 Rodriguez Hector
2 Gil Martin
PRINCIPÍANTE A1
1 Vega Carlos
2 Stivala Joaquin
3 Ovejero Gabriel Francisco
PRINCIPIANTE A2
1 Barros Lucas
2 Vega Julio
PRINCIPIANTE B
1 Diaz Nicolas
2 Perea Ariel
3 Correa Rodolfo
INFANTILES A2
1 Castro Gonzalo
INFANTILES B
1 Cabello Joaquin
2 Rodriguez Camilo
3 Cabello Jeremias
INFANTILES
1 Picon Lucio