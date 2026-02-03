Catamarca: Trabajadores de la empresa Camino denuncian atrasos salariales y reclaman la intervención del Gobierno

La empresa Camino volvió a quedar en el centro de la polémica en Catamarca tras una denuncia pública realizada por sus trabajadores, quienes advirtieron una situación crítica por atrasos salariales, bajos ingresos y falta de reconocimiento de la deuda por parte de la patronal.

Según relataron los operarios, desde hace semanas no cobran sus quincenas y actualmente perciben entre 60 y 70 mil pesos cada dos o tres semanas, montos que consideran insuficientes para afrontar los gastos básicos. "Quincena no cobramos. Desde que están ellos cobramos cada dos semanas 60, 70 mil pesos. ¿Vos qué hacés con 60? Es un manoseo", expresaron en declaraciones a Radio Valle Viejo.

Los trabajadores señalaron además que la empresa desconoce la deuda salarial y cuestionaron el rol del Gobierno provincial en el arribo de la firma. "El Gobierno lo trajo a García Furfaro", manifestaron en referencia al propietario de la empresa, quien actualmente se encuentra detenido en el marco de la causa por fentanilo contaminado.

En este contexto, reclamaron la intervención urgente del Ejecutivo provincial para destrabar el conflicto y garantizar la continuidad laboral en condiciones dignas. "Queremos que administren esto, que lo saquen y traigan a un empresario como tiene que ser", sostuvieron.

La situación expone, según los trabajadores, el impacto de la crisis económica y la precarización laboral en la provincia. "Tengo cuatro boletas de la luz atrasadas", relató uno de los operarios, reflejando el nivel de endeudamiento que atraviesan.

Ante la falta de respuestas, los empleados confirmaron que mantienen medidas de fuerza y anticiparon que realizarán manifestaciones frente a la sede del Gobierno provincial, en reclamo de una solución inmediata.