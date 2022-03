Conciliación: gremios docentes reclamaron por la denominación de las horas cátedras

En el segundo encuentro de conciliación obligatoria entre la Intersindical docente y los representantes de la Provincia, el centro del debate fue la carga horaria del maestro especial en los niveles Inicial, Primario y Especial. Con la ausencia de la ministra de Educación, Andrea Centurión, pero representada la cartera por el director General de Despacho, César Garetto, los gremios pusieron el foco en la denominación de las horas reloj, reclamando que vuelvan a llamarse horas cátedra. La cuestión salarial, como se acordó en la reunión anterior, tendría una respuesta al pedido de los gremios, recién el miércoles venidero.

A paritarias

Tanto ATECA como UDA manifestaron no estar de acuerdo con lo que consideraron una imposición al llamar horas reloj o lo que debe ser horas cátedras y marcaron que es “algo impuesto y sin debate”. Así lo señaló el secretario general Juan Carlos Cancinos quien dijo que esto trae aparejado que en la actualidad existan en un mismo establecimiento educativo docentes con los dos tipos de cargas horarias diferentes.

Asimismo, los representantes de UDA expresaron "que existe respaldo legal para denominarlas horas cátedras. Continuamente, expresan que quieren que se acepten los derechos adquiridos. Consideramos que debe primar la Ley”.

La postura más contundente vino de SUTECA, por cuanto marcaron que existe un marco legal nacional que está por sobre lo que está marcando y basándose en la provincia. Fue así que Juan Godoy apuntó durante el encuentro y así lo dejaron plasmado en el acta de la reunión, que con la creación de una ley provincial de Educación por sobre de la ley nacional de Educación se generó el cambio de la denominación y que “más allá de las posturas por el sí o por el no de las horas cátedras, ya se había llegado a ciertos acuerdos paritarios que no se cumplieron. Allí se marcaba la medida de no innovar en esta materia”.

Antes de finalizar y como no hubo acuerdo sobre este punto, los gremios solicitaron que el mismo se siga debatiendo en paritarias “por cuanto forma parte del debate de la problemática docente”.

Se pasó nuevamente a cuarto intermedio y la tercera instancia de esta conciliación será el miércoles 18, que es cuando la Provincia comunicará su respuesta sobre la cuestión salarial.