Confecat dice cumplir los protocolos y apunta al comportamiento externo de sus empleados

Ante la polémica por un nuevo contagio y el no aislamiento de los trabajadores, la empresa ubicada en La Chacarita apuntó al comportamiento de sus trabajadores e indicó que, dentro de la textil, los protocolos de seguridad se cumplen “a la perfección”.

Mediante un comunicado señalaron, primero, que “como dicen las autoridades, el Día la Madre, el domingo, y el Día de la Costurera, el lunes, provocaron la ruptura del aislamiento. Lo vemos en los 50 casos que publica el COE. En la empresa, hay un positivo de 10 días atrás que se contagió en una clínica del medio y dos positivos que están aislados en sus casas”. Luego, y defendiendo su postura de no cerrar, sentenciaron: “La fábrica no contagia. El trabajo tampoco. Es responsabilidad de todos mantener aislamiento preventivo y usar barbijo. No podemos cuidarlos en las noches ni los fines de semana. El virus circula y hay que cuidarse. No se puede responsabilizar a la empresa, que hace todo lo que debe hacer”.

El hecho que desató la respuesta de la empresa surgió luego de que se conocieran tres casos positivos y que los trabajadores acusaran que se los obligaba a presentarse, habiendo tenido compañeros de línea confirmados como positivos. Ante esto, Alfredo Castillo, gerente de la firma, reafirmó que la planta cumple con los protocolos, pero insistió que son los operadores quienes deben cuidarse afuera.

Al describir el protocolo dentro de la fábrica, dijo: “A los lugares comunes sube el personal por línea de trabajo. No se mezclan las líneas de manera grupal. En las mesas, están separados, como exigen los protocolos. Incluso, tienen un separador de acrílico, por lo que la persona no tiene contacto con quien está al frente. Luego, en el espacio de trabajo, mantienen la distancia con el elemento de protección, que es el barbijo y la máscara facial”. “Mientras todos cumplamos con el protocolo, no tendríamos que preocuparnos. Y si no nos cuidamos afuera, que es lo que está pasando, es mucho más grande la probabilidad que la persona se contagie y, luego, ingrese a la empresa y puedan seguir habiendo casos”, sentenció.

Ayer, los empleados señalaron a DIARIO LA UNIÓN que con el segundo contagio, uno en la línea de calzado y otro en la de confección, los “obligan a seguir trabajando, siendo que hay muchos que trabajamos en la misma línea que la última compañera contagiada. Nos dijeron que a medida de que vayamos teniendo síntomas, nos irán mandando a la casa”.