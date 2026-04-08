Confirmado: la Procesión de la Virgen de Valle será el 19 de abril

Pasado el Domingo de Pascua y como parte del calendario litúrgico, dan inicio este sábado las fiestas de abril en honor a la Virgen del Valle. En conferencia de prensa este miércoles se dieron detalles de las celebraciones, las que darán inicio este sábado 11 y que culminarán con la Solemne Procesión el domingo 19 de abril.

La confirmación fue realizada por el Pbro. Juan Cabrera, Rector del santuario mariano, quien brindó precisiones sobre el cronograma litúrgico, las actividades pastorales y los cambios organizativos que marcarán esta edición. Durante la presentación, el sacerdote explicó que el calendario establece como día propio de la Virgen el sábado 18, al tratarse del tercer sábado después de Pascua. No obstante, y siguiendo la tradición profundamente arraigada en la diócesis local, la procesión central se trasladará al domingo 19, jornada en la que miles de fieles suelen acompañar a la imagen en el recorrido más esperado de las celebraciones.

Esta definición mantiene el equilibrio entre la norma litúrgica y la costumbre devocional catamarqueña, que históricamente reservó el domingo para la manifestación pública de fe más masiva.

La Alameda

Uno de los anuncios más significativos fue el cambio del punto de inicio de la procesión. En esta edición, la concentración de fieles comenzará a las 17 en Plaza de La Alameda, mientras que el recorrido partirá a las 17.30.

El trayecto previsto será:

Salida desde Plaza de La Alameda

Recorrido por calle San Martín

Paso por la plaza 25 de Mayo

Finalización en la Catedral Basílica

La elección de La Alameda no es casual. Según explicó Cabrera, la intención es recuperar el valor histórico y cultural de ese espacio, recordado especialmente por haber sido el lugar donde se llevó a cabo la coronación pontificia de la Virgen del Valle. La decisión busca otorgarle a la celebración un "color especial", vinculando memoria, patrimonio y espiritualidad en un mismo escenario.

El inicio de las celebraciones y el septenario

Las actividades comenzarán el sábado 11 de abril con la Solemne Bajada de la Virgen a las 18 hs. La jornada inaugural incluirá además desde las 19, un espacio de reconciliación con confesiones, a las 20, la misa central en la que los Medios de Comunicación rendirán homenaje, Luego, tendrá lugar una jornada especial de oración por la paz hasta las 23 hs.

Otro de los hechos característicos de estas fiestas de abril está dada por la Cabalgata de los Gauchos, la que particularmente tendrá lugar este domingo. De hecho, desde hace días diversas agrupaciones gauchas ya están en camino desde distintos puntos de la provincia y de jurisdicciones vecinas, para estar presentes a los pies de la Madre del Valle.