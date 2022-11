Conflicto sin fin: no hubo acuerdo salarial y todos los gremios hoy marchan juntos

Lo que parecía que iba a ser no fue y lo que estaba ahí de resolverse, ahora ya no es tan así. Así se define está coyuntura del conflicto de salud que a seis meses de iniciado no tiene ni parece tener solución.

El diálogo que se había establecido con los gremios de salud a los que se tildó de amigos, terminó fracasando en lo salarial, que en los hechos es lo sustancial del reclamo. Y con esto, la definición de esta historia de la sanidad, con claro impacto en lo social, ingresa en un callejón sin salida.

La reunión entre Gobierno y ATE Salud y los Autoconvocados, que inició a las 19.30 hs terminó cerca de las 22 hs y solo arrojo resultado positivos en cuanto al presentismo y los precarizados, temas que tendrán resolución con la firma de un acuerdo. El resto, vuelve a quedar como al principio.

Según precisó José Traverso de ATE Salud a La Unión, lo ofrecido en lo salarial fue para la categoría A1, unos $ 10.642, en tanto que para la A2 fueron $9.578. Para la categoría B $7.103; para la C fueron $5321 y, por último para la D $5054. “A todos estos montos, que fue la oferta de la Provincia, habría encima que hacerle los descuentos de ley. Por lo tanto, fue muy poco lo ofrecido”.

Todos juntos

Ante esto, todo vuelve a foja cero y la marcha de este jueves otra vez va a tener a todos los trabajadores y profesionales en la calle.

Tras el frustrado diálogo y según Traverso, este jueves los marchantes deberían "ir todos juntos y sin banderas gremiales sino que con banderas argentinas". Habrá que ver si Aprosca que estuvo al margen acepta esto. Eso se sabrá en la calle, de donde parece que el reclamo no se puede ir.

En este punto recordemos que justamente la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca, luego de dar el portazo a esta mesa de diálogo ya había vaticinado que lo que el Ejecutivo iba a dar como posibilidad de incremento iban a “ser migajas”. Por lo expuesto, no se habrían equivocado.

Ahora, habrá que ver lo que opina el ministro de Gobierno, que hasta hace unas horas habló de gremios dialogantes con quienes se sentó y tachó a Aprosca de “sector minúsculo que quiere seguir en la conflictividad”. Con lo sucedido ahora, todos los sectores vuelven a la ese punto de conflicto.