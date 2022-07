Conflicto en salud mental: denuncian traslados inconsultos en el ex Humaraya

La implementación de los cambios de la nueva Ley de Salud Mental en la provincia no está generando aceptación de parte del personal de salud. Este lunes, trabajadores del CIS o ex Humaraya se manifestaron para de esta manera visibilizar su postura contraria a cómo se está implementando esta normativa.

“Todo se maneja con un doble discurso. En algunas reuniones nos manifiestan unas determinaciones que luego las niegan en otras y esto nos genera malestar e inseguridad. Porque en definitiva lo que queremos saber cuál es el destino nuestro”, planteó durante la protesta Juan Miranda, uno de los acompañantes terapéuticos del organismo. “Queremos saber efectivamente cuáles van a ser los cambios y es por eso que salimos a defendernos”, sentenció.

Otra de las manifestantes comentó que lo que les indicaron en un primer momento era que por la implementación de la readecuación de la Ley Nacional de Salud Mental nº 26.657 el personal del CIS iba a ser re distribuido en los distintos CAPS y centro periféricos, para que los pacientes puedan estar geo referenciados. Con esta medida, indicó Laura “el paciente dejaría de ser paciente nuestro y tendría que ir a un centro de salud de su zona. Esto implica una re distribución del personal y proponen armar dos dispositivos fijos del Centro de Atención Ambulatoria, que atendería a todas las patologías de salud mental y lo que sería la parte del internado, también con un equipo fijo”.

Con la readecuación que se plantea implementar desde Salud, que en principio ya afectó a dos centros de salud en el turno de la mañana y hay otro del turno tarde, se perderían los espacios anexos que se brindaban a los pacientes ambulatorios una vez que estos obtenían el alta. Esto significaría, tal como lo marcaron los trabajadores, que ya no se dictarían los talleres, ni las charlas grupales ni tendrían lugar los espacios de asamblea grupal donde participaban los padres de los pacientes.

Las rotaciones y los cambios

Además del impacto en los pacientes, está latente la situación laboral. En diálogo con una emisora radial, otra de las acompañantes terapéuticas señaló que desde el Ministerio de Salud se vienen llevando a cabo encuentros desde el mes de marzo en pos de ordenar la re adecuación. En algunas de estas reuniones intervino la Dra. Avila, quien en su momento les aseguró que sólo se iban a sumar centros polivalentes. “Nosotros no estamos en contra de esto pero a pesar que solo se habló de una rotación del personal por los CAPS, siempre y cuando estos estuvieran de acuerdo, ahora y en contra de lo que se nos había transmitido, nos dicen que el personal que cambió de lugar de trabajo ya quedaría fijo. Esto viene a debilitar la atención ambulatoria de los pacientes de nuestros centros de salud”, precisó la trabajadora.

En este punto y para marcar la íntima relación del contacto del paciente con sus terapeutas, se debe tener en cuenta y así lo consideraron durante la protesta, que la internación en al marco de la salud mental, es solo una parte de la problemática. “Lo que viene después de esto es lo que ha generado mejores resultados. No se puede elegir entre uno y otro. Los tratamientos en los CAPS está perfecto y estamos todos de acuerdo con eso pero no a cambio de desarticular un espacio como el ex Humaraya que nos llevó más de quince años fortalecer”, se planteó con preocupación.

Poncho y protesta

Ante esta situación, los trabajadores recibieron el apoyo de ATE Salud, quienes consideraron que la cartera sanitaria “está desarticulando al CIS, que es un centro muy importante para la sociedad y con esto están perjudicando no solo al personal sino también a los pacientes”.

Por ello y así lo informó José Traverso, referente del gremio, se está convocando a una protesta para este viernes en el inicio de la Fiesta del Poncho. Allí se convocarán todos los reclamos del sector salud y que el gremio acompaña.