Conmoción: murió el reconocido proteccionista "Polaco" Groh Riemersma

La muerte de Eduardo Grooh Riemersma, conocido popularmente como "El Polaco", generó una profunda conmoción este jueves en la comunidad santiagueña. El reconocido proteccionista de animales falleció luego de protagonizar un violento accidente vial mientras circulaba en motocicleta por la zona de avenida Alsina y calle Ramón Gómez Cornet.

Riemersma tenía 49 años y era ampliamente conocido por su trabajo en favor de los animales. Fue fundador del refugio El Montecito de los Canichones, espacio desde el cual desarrolló durante años una intensa tarea dedicada al rescate, cuidado y protección de perros, especialmente aquellos que se encontraban en situación de abandono.

La noticia provocó un inmediato impacto entre familiares, amigos, allegados y personas vinculadas al ámbito proteccionista. A las numerosas expresiones de pesar que surgieron en las redes sociales se sumó también el mensaje oficial del Gobierno de Santiago del Estero, que destacó el compromiso y el amor que "El Polaco" dedicó a los animales.

Perdió el control de la motocicleta en la rotonda

El hecho ocurrió alrededor de las 15.40, de acuerdo con las primeras averiguaciones y el informe policial elaborado por la Comisaría Comunitaria N° 1, dependiente del D.S.C. N° 2. Según consta en las actuaciones, "El Polaco" circulaba a bordo de una motocicleta por calle Alsina, en sentido este-oeste. Al arribar a la rotonda ubicada en la intersección con Ramón Gómez Cornet, y por circunstancias que todavía son materia de investigación, perdió el control del rodado y se produjo un derrape.

Como consecuencia del violento accidente, Riemersma sufrió graves lesiones y quedó inconsciente en el lugar.

Ante la situación, personal del SEASE acudió rápidamente y procedió a realizar el traslado de urgencia hacia el Hospital Regional. Sin embargo, posteriormente, desde el centro asistencial se confirmó el trágico desenlace. El médico informó que Eduardo Grooh Riemersma había ingresado sin signos vitales, noticia que terminó por confirmar la muerte del reconocido proteccionista y profundizó la conmoción entre quienes lo conocían y seguían su labor.

La investigación para determinar cómo ocurrió el siniestro

Tras conocerse el fallecimiento de "El Polaco", tomó intervención el fiscal de turno, Dr. Martín Silva, quien dispuso una serie de medidas con el objetivo de establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial. Entre las diligencias ordenadas se encuentran:

La intervención del área de Criminalística en el lugar donde ocurrió el accidente.

en el lugar donde ocurrió el accidente. El relevamiento de las cámaras de seguridad existentes en la zona.

existentes en la zona. La presencia de la unidad morguera en el Hospital Regional .

. El traslado del cuerpo de Riemersma hacia la Morgue Judicial, donde se llevarían adelante las medidas correspondientes.

Las actuaciones buscan determinar cómo se produjo la pérdida de control de la motocicleta y reconstruir con precisión la secuencia del accidente ocurrido en la rotonda de avenida Alsina y Ramón Gómez Cornet.

Una vida dedicada a la protección de los animales

La figura de Grooh Riemersma era ampliamente reconocida dentro del ámbito de la protección animal en Santiago del Estero. Al frente de El Montecito de los Canichones, dedicó años al rescate y cuidado de animales, con especial atención a los perros que se encontraban en condiciones de abandono.

Su fallecimiento dejó un profundo pesar entre quienes compartieron con él esa tarea y entre las numerosas personas que conocieron su compromiso con los animales. Familiares, amigos y personas vinculadas a la actividad proteccionista expresaron su conmoción por la pérdida, mientras las redes sociales se transformaron en uno de los espacios donde se multiplicaron los mensajes de despedida y reconocimiento.

El mensaje del Gobierno de Santiago del Estero

El Gobierno de Santiago del Estero también se sumó a las muestras de dolor por la muerte de "El Polaco". A través de sus redes sociales, la Provincia acompañó a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento.

En su mensaje, el Gobierno destacó especialmente el compromiso y el amor que Riemersma demostró por los animales durante los años en que desarrolló su labor.

"Su compromiso y amor por los animales dejan una huella que permanecerá en nuestra comunidad", señalaron desde el Gobierno santiagueño. Con un mensaje de "Hasta siempre, Polaco", la Provincia expresó su reconocimiento y afecto hacia quien dedicó una parte fundamental de su vida a la protección y al cuidado de los animales en Santiago del Estero.

Qué pasará con los animalitos

Tras la muerte de Eduardo Grooh Riemersma, surgió además una nueva preocupación vinculada a los animales que estaban bajo su cuidado. Un llamado solidario difundido en las redes sociales apela ahora a la comunidad para brindar una segunda oportunidad a los animales que quedaron desamparados luego del fallecimiento de su dueño, conocido por todos como "El Polaco".

De acuerdo con la campaña impulsada por allegados y rescatistas, 10 caniches quedaron sin hogar y atraviesan un momento de gran incertidumbre.

La convocatoria busca encontrar familias responsables dispuestas a adoptarlos, brindándoles el cariño y los cuidados necesarios. El objetivo es que estos pequeños animales puedan continuar recibiendo la protección que durante años les ofreció quien hizo de la defensa y el cuidado de los animales una parte central de su vida.

La campaña solidaria se presenta así como una forma de dar continuidad al legado de amor y compromiso que dejó "El Polaco". Mientras Santiago del Estero despide con pesar a uno de sus referentes en la protección animal, la búsqueda de un nuevo hogar para los 10 caniches se convirtió en una causa urgente para allegados, rescatistas y toda la comunidad que acompañó su tarea.