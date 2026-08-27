Más de 100 hectáreas afectadas en Andalgalá y despliegue simultáneo en el Valle Central

La Dirección de la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales encabeza un despliegue operativo ininterrumpido en el sector de Alto de Las Juntas, perteneciente a la localidad de Aconquija, dentro del departamento Andalgalá. En este escenario de compleja intervención, los combatientes ejecutan tareas directas de combate y mantienen una evaluación permanente del comportamiento del fuego, cuya superficie afectada supera ya las 100 hectáreas.

El abordaje en el terreno no se realiza de forma aislada, sino mediante una labor articulada entre múltiples organismos y actores locales para contener el avance de las llamas.

Dirección de la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales: Coordinación central y despliegue de personal especializado.

Bomberos Voluntarios de Aconquija: Asistencia y combate en la línea de fuego.

Bomberos Voluntarios de Andalgalá: Apoyo operativo en el departamento afectado.

Vaqueanos: Aporte de conocimiento territorial y apoyo táctico en la zona.

Personal del municipio local: Logística y colaboración en el territorio.

Hostilidad meteorológica y la amenaza del viento Zonda

La efectividad del operativo en Alto de Las Juntas enfrenta serias limitaciones causadas por las variables del clima. Por el momento, las condiciones meteorológicas no permiten el funcionamiento de los medios aéreos, obligando a que la situación sea monitoreada de manera permanente para evaluar su incorporación al operativo en el instante preciso en que los factores atmosféricos lo autoricen.

La complejidad del panorama se agrava ante los pronósticos de corto plazo para la región, los cuales imponen la máxima precaución a las autoridades encargadas de la seguridad y la logística en el lugar.

Alerta amarilla por viento Zonda: Vigente para esta noche y mañana en la zona.

Seguimiento constante: Atención especial a la evolución de las condiciones meteorológicas y del incendio.

Intervención simultánea en el Valle Central y balance provincial

La exigencia sobre los equipos de respuesta no se limitó a la contención del siniestro en el departamento Andalgalá. Durante la jornada de hoy, de forma simultánea, la Brigada debió intervenir en otros cuatro incendios forestales localizados en el Valle Central.

Para dar respuesta a estas emergencias, se trabajó de manera articulada con la Bomberos de la Policía y efectivos de la Policía de la Provincia, logrando atender de forma integral los distintos focos detectados durante el día.

Departamento Capital: Tres incendios forestales atendidos hoy.

Departamento Valle Viejo: Un incendio forestal sofocado en la jornada.

Este panorama actual incrementa las alarmantes estadísticas anuales de la región. Con los eventos registrados hasta el día de hoy, la provincia contabiliza un total acumulado de 165 incendios forestales en lo que va del año, sumando una superficie afectada aproximada de 6.568 hectáreas. Ante esta coyuntura, la Dirección de la Brigada reafirma el monitoreo permanente de la situación y la continuidad en el despliegue de recursos en cada uno de los sectores que demanden intervención institucional.