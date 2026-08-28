Nubladito y con una máxima de 22 grados en Catamarca

Catamarca tendrá un día marcado mayormente por la nubosidad desde las primeras horas hasta el cierre del día. El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 22 grados, con una baja probabilidad de precipitaciones y un incremento en la intensidad del viento, mayormente durante la tarde.

Las condiciones previstas mostrarán como constante la nubosidad a lo largo de todo el viernes, preparándonos para un viernes con similares características. Sin embargo, las temperaturas y el comportamiento del viento presentarán variaciones.

Una mañana fresca

Entrando en detalles, la mañana mantendrá el cielo mayormente nublado. En este período se registrará la temperatura más baja prevista para este viernes, con un valor estimado de 12 grados.

El viento soplará con intensidad respecto de las primeras horas del día y lo hará desde el Noreste (NE), con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Llega la tarde cálida

La tarde será el período más cálido, ya que la temperatura alcanzará los 22 grados, el valor máximo previsto para este viernes en Catamarca pero marcando un descenso en relación a lo que marcó el termómetro en los últimos días.

A pesar del ascenso térmico, el cielo continuará mayormente nublado. También será el momento de mayor intensidad del viento. Durante este periodo soplará desde el Este (E), con velocidades que oscilarán entre 13 y 22 km/h, los registros más elevados previstos para las diferentes franjas del día.

Noche con descenso de temperatura

Hacia la noche, según el SMN las condiciones de nubosidad no presentarán cambios. La temperatura descenderá desde el máximo de la tarde hasta ubicarse en 16 grados. En cuanto al viento, cambiará nuevamente de dirección y llegará desde el Norte (N), con velocidades estimadas de entre 7 y 12 km/h.

En síntesis, para toda la jornada no se prevén ráfagas de viento. De este modo, Catamarca transitará un día nublado, con baja probabilidad de precipitaciones y una temperatura que tendrá su punto más alto durante la tarde.