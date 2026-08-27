Fuerte viento Zonda derribó postes de alta tensión y dejó sin luz a todo Fiambalá

Todo Fiambalá, las poblaciones del norte del distrito y el complejo termal quedaron sin energía eléctrica cerca de las 13:00 de este jueves, como consecuencia del fuerte viento Zonda que azota la región. La interrupción del servicio se produjo luego de que las intensas ráfagas derribaran postes de cemento pertenecientes a la red de alta tensión que abastece de electricidad a todo el amplio distrito.

El fuerte temporal generó así una situación de afectación generalizada en distintos sectores de Fiambalá y sus alrededores, mientras las condiciones meteorológicas continuaban presentando viento, levantamiento de arena y una importante reducción de la visibilidad.

El inconveniente en la infraestructura eléctrica se registró sobre la Ruta Nacional N° 60, en el tramo comprendido entre Fiambalá y Tinogasta. El punto afectado se encuentra a la altura del kilómetro 1360, aproximadamente a 8 kilómetros al sur de Fiambalá, según lo informado por Multimedios Abaucán

En ese sector, la intensidad de las ráfagas provocó la caída de algunas columnas que forman parte de la línea eléctrica, generando como consecuencia la interrupción del suministro para las distintas poblaciones alcanzadas por el sistema.

EC SAPEM trabaja para recuperar el suministro

Tras producirse el derribo de las columnas, personal de EC SAPEM se trasladó al lugar afectado para evaluar los daños ocasionados por el temporal y avanzar con las tareas necesarias para recuperar el servicio eléctrico. Los trabajadores ya se encuentran desarrollando las labores correspondientes con el objetivo de restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

Las tareas se desarrollan en un contexto climático adverso, debido a la persistencia de las fuertes ráfagas y a la presencia de polvo y arena en distintos sectores de la región.

Foto gentileza Multimedios Abaucán

La alerta preventiva emitida durante la noche

La situación registrada este jueves estuvo precedida por una alerta preventiva emitida durante la noche del miércoles por Defensa Civil Municipal de Fiambalá. El organismo había advertido sobre la presencia de fuertes vientos, acompañados por el levantamiento de arena y la consecuente reducción de la visibilidad en distintos puntos de la zona.

Ante esas condiciones, desde Defensa Civil se recomendó evitar la circulación por rutas y caminos de la región cuando no fuera estrictamente necesario. Con el paso de las horas, la intensidad del fenómeno terminó generando consecuencias concretas sobre la infraestructura eléctrica y afectando de manera directa a las poblaciones que dependen de la línea de alta tensión dañada.

La presencia de arena y polvo, sumada a las fuertes ráfagas, continuó siendo parte del escenario meteorológico mientras avanzaban las tareas para evaluar los daños y comenzar el proceso de restitución del servicio.

La suspensión anticipada de las clases

El temporal también generó repercusiones en el sistema educativo. Ante las condiciones climáticas y los inconvenientes ocasionados por el fuerte viento, las autoridades superiores dispusieron que las distintas escuelas del distrito finalizaran anticipadamente la jornada.

Como consecuencia de esa decisión, los establecimientos despacharon a los alumnos alrededor de las 13:00, en coincidencia con el horario en el que se produjo la interrupción generalizada del suministro eléctrico. La medida se tomó en un contexto marcado por las fuertes ráfagas, la presencia de polvo y arena y las dificultades que estas condiciones pueden generar en la circulación y en el normal desarrollo de las actividades.

A la espera de una mejora en las condiciones

Mientras el fuerte viento continúa afectando a distintos sectores de la región, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar durante las próximas horas.

Una eventual disminución de la intensidad del temporal permitiría avanzar con mayor normalidad en las tareas de reparación de la infraestructura dañada y en los trabajos destinados a restituir el servicio eléctrico.

Por el momento, EC SAPEM continúa trabajando en la zona afectada, mientras se mantiene la atención sobre la evolución de las condiciones climáticas.

El fuerte viento Zonda dejó así una jornada marcada por la caída de postes de alta tensión, el corte generalizado de energía, las dificultades provocadas por el polvo y la arena y la finalización anticipada de las clases. En medio de ese escenario, los esfuerzos se concentran en evaluar los daños y avanzar en la recuperación del suministro para Fiambalá, las poblaciones del norte del distrito y el complejo termal.