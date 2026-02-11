Continúan los trabajos de repavimentación en Av. Los Legisladores

Vialidad Provincial continúa trabajando este miércoles y jueves con las tareas de fresado y posterior repavimentación sobre la Avenida Los Legisladores, en el tramo comprendido entre Alem y el ingreso al Parque Adán Quiroga.

Los trabajos se desarrollarán en el horario de 8 a 15 horas, con corte total de tránsito en la mano con sentido hacia el Parque, mientras se ejecutan las intervenciones previstas.

Estas acciones forman parte del plan de recuperación de la calzada, que incluye el retiro de la carpeta asfáltica deteriorada mediante fresado, con el objetivo de garantizar una base adecuada para la nueva capa de pavimento, mejorando así la transitabilidad y la seguridad vial.