Convocan al III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú: los detalles

En el contexto del Año Jubilar por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, la Comisión Organizadora lanzó la convocatoria al III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú, una propuesta que continuará el camino iniciado con las actividades académicas desarrolladas desde la beatificación del fraile franciscano, celebrada el 4 de septiembre de 2021.

La nueva edición del congreso se inscribe en una continuidad de encuentros que comenzaron con el I Congreso Académico, realizado en Catamarca en septiembre de 2021, y que tuvo una segunda instancia con el II Congreso Académico, desarrollado en Córdoba en mayo de 2024.

Bajo el lema "Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad", esta tercera edición propone ampliar el alcance territorial y académico de la iniciativa mediante una modalidad itinerante que recorrerá distintos lugares vinculados con la vida y el legado del beato.

Un recorrido por lugares ligados a su vida y misión

La principal característica del III Congreso Académico será su desarrollo en diferentes sedes de Bolivia y Argentina, específicamente en Tarija, Catamarca, Salta y Córdoba, ámbitos estrechamente relacionados con la vida, el itinerario pastoral y el legado histórico de Mamerto Esquiú.

La propuesta busca promover una reflexión interdisciplinaria acerca de diversos aspectos vinculados con la figura del beato, entre ellos:

Su contexto histórico.

Su espiritualidad franciscana.

Su pensamiento teológico.

Su proyección pública.

Desde la organización remarcan que el objetivo del encuentro no consiste únicamente en conmemorar una efeméride, sino también en profundizar la búsqueda de la perfección cristiana y analizar críticamente la vigencia del legado de Esquiú para la Iglesia, la cultura y la sociedad latinoamericana.

Modalidad híbrida y cronograma de las sesiones

El Congreso se desarrollará bajo una modalidad híbrida, combinando actividades presenciales en cada una de las sedes con la posibilidad de participación virtual, conforme a la organización específica prevista para cada encuentro.

Cada una de las sesiones contará con un programa propio, que será comunicado oportunamente por la Comisión Organizadora. El cronograma previsto establece las siguientes fechas:

15 y 16 de julio: Tarija, Bolivia.

Tarija, Bolivia. 3 y 4 de septiembre: Catamarca.

Catamarca. 13 y 14 de octubre: Salta.

Salta. 13 y 14 de noviembre: Córdoba.

En relación con la sede catamarqueña, la organización informó que los detalles específicos de esas jornadas serán dados a conocer más adelante.

Un amplio programa académico y cultural

Las actividades previstas para el III Congreso Académico abarcan una agenda que combinará instancias de producción científica, espacios de intercambio institucional y celebraciones conmemorativas. Entre las propuestas contempladas se destacan:

Presentación de ponencias académicas.

Conferencias centrales.

Mesas de diálogo interdisciplinario.

Celebraciones litúrgicas.

Actos conmemorativos.

Encuentros entre instituciones académicas, diócesis, comunidades franciscanas y actores locales.

Como parte de la programación también se realizará la presentación del libro Fray Mamerto Esquiú en voz y presencia. Biografía, misión y discurso teológico-espiritual, editado por Manuel Gerardo Gómez Mendoza, José María Cantó y Alejandro Nicola, y publicado por la Editorial Universidad Católica de Córdoba en 2025.

Asimismo, el programa incorporará actividades culturales y recorridos turístico-religiosos por los lugares donde transitó el Beato Esquiú en cada una de las sedes elegidas para el desarrollo del congreso.

Convocatoria a investigadores y especialistas

La organización invitó a investigadores, docentes, estudiantes de posgrado, integrantes de universidades, centros de investigación, institutos teológicos, comunidades franciscanas y agentes pastorales especializados a presentar propuestas de ponencias para participar de las sesiones académicas.

Cada propuesta deberá contener la siguiente información:

Título de la ponencia.

Nombre del autor o autora.

Institución de pertenencia.

Correo electrónico.

Resumen de entre 250 y 300 palabras.

Entre tres y cinco palabras clave.

Breve nota biográfica.

Cada expositor deberá remitir su trabajo al correo electrónico correspondiente a la sede donde desea participar, siendo esa misma sede la responsable de la recepción y organización de las propuestas de acuerdo con el cronograma general del Congreso.

Posteriormente, las ponencias serán analizadas por la Comisión Académica, que evaluará cada presentación considerando aspectos como la pertinencia temática, la claridad metodológica, el fundamento documental y el aporte al estudio de la figura, el pensamiento, la espiritualidad y el legado histórico de Fray Mamerto Esquiú.

La organización del encuentro

La Comisión Organizadora está integrada por:

P. José María Cantó, SJ , Facultad de Teología, Universidad Católica de Córdoba.

, Facultad de Teología, Universidad Católica de Córdoba. Dr. Manuel Gómez Mendoza , Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile.

, Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. P. Dr. Alejandro Nicola , Facultad de Teología, Universidad Católica de Córdoba.

, Facultad de Teología, Universidad Católica de Córdoba. P. Fray Pablo Reartes, OFM , Provincia Franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen del Río de la Plata.

, Provincia Franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen del Río de la Plata. P. Oscar Tapia , Diócesis de Catamarca y Universidad Católica de Salta.

, Diócesis de Catamarca y Universidad Católica de Salta. Dra. Karina Clissa, Facultad de Teología y Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Católica de Córdoba.

El congreso es organizado por la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Córdoba, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba y la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile.

La iniciativa cuenta además con el apoyo institucional de la Provincia Franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen del Río de la Plata, la Diócesis de Catamarca, la Universidad Católica de Salta y la Provincia Misionera San Antonio en Bolivia, instituciones que acompañan el desarrollo de esta propuesta académica concebida para profundizar el estudio y la proyección del legado del Beato Mamerto Esquiú en el año en que se conmemora el bicentenario de su nacimiento.