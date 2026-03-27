Convocatoria: últimos días para participar del 3° Salón Regional de Artes Visuales 2026

El calendario cultural de Catamarca transita días decisivos con la recta final de la convocatoria al 3° Salón Regional de Artes Visuales 2026, una iniciativa organizada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca que permanecerá abierta hasta el próximo 6 de abril.

Se trata de una propuesta que, en su tercera edición, amplía su alcance y consolida su perfil regional al invitar a artistas de todo el NOA. La convocatoria está dirigida a creadores de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero.

Este carácter regional no solo amplía la participación, sino que también posiciona al evento como un espacio de convergencia artística dentro del norte argentino.

Un espacio para el intercambio

La edición 2026 del Salón tiene como objetivo central posicionar a Catamarca como un punto de encuentro para las artes visuales del NOA, promoviendo el diálogo entre artistas y fortaleciendo los vínculos entre las distintas escenas culturales de la región.

En este sentido, el certamen apunta a fomentar el intercambio regional entre creadores, visibilizar la producción artística contemporánea y consolidar redes culturales entre provincias.

La temática libre definida para esta edición refuerza ese espíritu abierto, permitiendo que los participantes exploren múltiples lenguajes, enfoques y discursos dentro del campo de las artes visuales.

Seis disciplinas en competencia

El Salón contempla la participación en seis disciplinas, lo que amplía el espectro de expresiones artísticas y garantiza una diversidad de propuestas, tales como pintura, fotografía, grabado, textil, dibujo y escultura.

Cada artista o colectivo podrá presentar una obra por disciplina, respetando un límite de tamaño que no supere los 150 centímetros en cualquiera de sus lados.

Esta estructura busca equilibrar la participación y permitir una evaluación equitativa entre las distintas categorías.

Premios adquisición

Uno de los aspectos más destacados del Salón es su esquema de premios adquisición, que no solo reconoce la calidad artística sino que también contribuye a enriquecer el acervo cultural de la provincia.

El monto total destinado a premios asciende a $5 millones, distribuidos de la siguiente manera:

1° Premio: $1.700.000

$1.700.000 2° Premio: $1.200.000

$1.200.000 3° Premio: $1.000.000

$1.000.000 Dos menciones adquisición: $500.000 cada una

Las obras premiadas pasarán a integrar el Patrimonio Artístico Provincial, consolidando así un circuito en el que la producción contemporánea se incorpora a las colecciones públicas.

Requisitos de participación

La convocatoria está dirigida a artistas que cumplan con una serie de condiciones específicas, orientadas a garantizar su vinculación con la región.

Podrán postularse:

Personas mayores de 18 años

Nacidas o residentes en el NOA

Con una residencia legal comprobable mínima de dos años

Este criterio busca asegurar que el Salón mantenga su identidad regional, al tiempo que promueve la participación activa de la comunidad artística local.

Inscripción online y recomendaciones

El proceso de inscripción se realiza de manera exclusivamente online, mediante un formulario digital: https://bit.ly/SalonCatamarca2026 . Desde la organización recomiendan a los interesados leer previamente el reglamento completo, https://bit.ly/ReglamentoSalon2026, con el objetivo de conocer en detalle las condiciones de participación.

Además, se habilitó un canal de contacto para consultas específicas, [email protected], facilitando el acceso a la información y el acompañamiento a los postulantes durante el proceso.